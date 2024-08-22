2026民進黨內初選競爭提前開打 賴清德喊停止得住？

屬於賴清德總統嫡系「台南幫」接連出事，在野黨普遍認為是民進黨「反賴系」反撲訊號，更牽扯到黨內初選競爭狀況。賴清德總統昨天在民進黨中常會特別表示，不要在現在這個時間點談論縣市長選舉的事情，但畢竟要選的不是賴清德，賴清德一席喊話是否能有效約制黨內逐漸加溫的縣市長之爭，有待觀察。

林宜瑾涉詐領助理費遭司法調查，台南政壇人士表示，距離民進黨2026縣市長提名還有1年11個月，「有人等不及了現在就下重手」，綠營內鬥劍指2026，陳宗彥、李孟諺、林宜瑾陸續出事，賴清德後院失火，示警賴清德不要沒收初選，想選的人絕不可能坐以待斃，好戲才剛上場。

賴清德表示，現在最重要的任務，是推動福國利民的政策，幫助國家發展，這才是民進黨當前不論是政府、黨公職應該全心全力關注的目標。要以國家發展為重，不要談論縣市長選舉的問題，大家謹言慎行、團結，把國家發展作為最重要任務。

雖然距離2026九合一選局還有二年多，但綠營已有特定人選在多個縣市開始布局，其中台南市、高雄市、新北市競爭態勢更為明顯。

在台南市部分，由於賴系「台南幫」一周內連3人出事，台南市長黨內初選內鬥質疑聲不斷，甚至直指是爭取出線的立委陳亭妃出手；陳亭妃面對媒體詢問，回應「我沒那麼厲害」。陳亭妃的行事風格，更有同黨立委王世堅背書，強調陳亭妃是光明磊落的人，絕對不搞小動作。

「說民進黨派系鬥爭，這胡說八道。」同樣要爭出線的賴系人馬民進黨台南立委林俊憲對同志有信心，但畢竟鷸蚌相爭，得利的會是國民黨；林俊憲也喊話，只有透過初選，才能確保提名過程的公正性，也才能團結整個黨。林俊憲更提醒黨內成員，指現在賴清德擔任黨主席，跑票一定開除。

民進黨高雄市長初選競爭也相當激烈，至少已有5人表態參選；除了勞動部前部長許銘春日前正式宣布投入民進黨高雄市長初選，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆也都先後表態參選，形成競爭激烈的5搶1局面。

而除了許銘春是監察院長陳菊的嫡系，四位立委綠委則紛紛「打邁牌」，各自跟高雄市長陳其邁攀關係；許智傑主打自己與陳其邁是雄中同屆「同學」，賴瑞隆稱自己與陳其邁過去在立院內政委員會有很多合作，「陳其邁在外面會說我是他的師弟」，林岱樺則稱陳其邁永遠是高雄隊的大隊長，邱議瑩則與陳其邁有深厚交情，陳其邁更曾稱讚邱議瑩災害發生都是第一個到現場，對高雄也非常熟悉。

至於新北市，原本在6月間，中廣公司曾流出一份民調，新北市唯有海基會董事長鄭文燦才能擊敗藍營所有的假想敵，但在鄭文燦因案遭羈押後，鴨子滑水一段時間的民進黨立委蘇巧慧不藏了，稱若黨部有意推派參選市長，也一定是「責任來我就扛」。另一位呼聲高人選則是民進黨秘書長林右昌，林受訪時指出，現在離選舉還太遠，且現在擔任民進黨秘書長，想的就是如何擴大民進黨執政的社會支持基礎。