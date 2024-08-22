林佳龍：安全為全球化前提 台灣有決心守護區域和平

凱達格蘭論壇昨天落幕，今年聚焦區域安全、經濟戰略以及資訊安全。外交部長林佳龍表示，「安全」將是全球化前提，台灣有決心與民主夥伴確保和平穩定，也將運用科技優勢促進區域繁榮與連結。

外交部與遠景基金會21日合辦「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，除邀請日本前首相野田佳彥（Yoshihiko Noda）、斯洛伐克前總理赫格（EduardHeger）以及美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）發表專題演講，多國政要、專家就台海安全、經濟戰略以及資安進行研討。

外交部長林佳龍於臉書向訪賓致謝，並指出，全球化將以「安全」為前提，而台灣是世界的台灣，在經貿與半導體的優勢外，台灣的安全與世界和平穩定密切相關，台灣有責任與決心堅守對民主的承諾，與民主夥伴團結一致，共同遏止威權主義的侵略行為與挑戰，攜手確保安全的未來。

林佳龍表示，印太地區逐漸成為全球政經以及戰略熱區，台灣位居該區域戰略樞紐，在全球安全與繁榮中扮演不可或缺的角色；台灣願意並且必須有更多積極作為，持續維護區域的和平穩定，同時拓展並深化與利害相關各方的夥伴關係。

林佳龍也說，當前世界處於極度不確定的時代，全球共同經歷疫情衝擊，威權政治擴張，俄烏戰爭與中東衝突破壞全球穩定與經濟秩序，和平並非理所當然，更需要民主同盟夥伴共同堅定守護。

林佳龍強調，台灣作為民主同盟夥伴的一分子，將持續推進與民主國家的關係；他上任後以民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮 （Prosperity）的「 DPP三大支柱」為基礎，提出「價值外交」、「同盟外交」及「經貿外交」的總合外交策略，期望運用台灣的經濟和科技優勢，促進友邦與理念相近國家的繁榮。

林佳龍說，凱達格蘭論壇上，多位學者強調「經濟戰略」的重要性，指出「晶片外交」是台灣深化與友邦關係的關鍵途徑，台灣引以為傲的AI技術、半導體和晶片產業，將成為台灣與國際社會交流和深化關係的機會。

林佳龍認為，「經濟合作」是台灣應對共同安全挑戰的重要支撐，台灣將持續貢獻自身經驗，輸出知識、服務與智慧解決方案，達成「固邦」並且「榮邦」的目標。