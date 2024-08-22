俄烏、以哈為鑑 美前駐聯合國大使：超前部署強化台美夥伴關係
美國前駐聯合國大使、曾角逐美國共和黨總統提名的海利今天表示，已看到俄烏戰爭與以哈衝突，不能等待中國是否真的會侵略台灣，必須超前部署。她期盼持續強化相互依賴的台美夥伴關係，並向全世界宣揚民主的重要。
海利（Nikki Haley）上午晉見總統賴清德表示，很榮幸能在昨天「凱達格蘭論壇」發表演說，她看到台灣有一群勇敢的人民，了解自由及民主的重要。而共產中國所重視的是掌權及壓迫，試圖以壓抑人民的方式展現權力。
海利提到，台灣和中國之間的道德差異在新冠疫情期間更為明顯，台灣努力發聲讓全世界知道這個來自中國的病毒，對比中國企圖掩蓋病毒來自中國的事實，也不向世界發出警告，因為其傲慢而放任全世界數百萬人失去生命，且至今尚未為此負起責任。
海利說明，她來到台灣是要展現團結，讓台灣人民了解美國人民支持台灣，且樂見台灣取得成功。
海利期盼持續強化相互依賴的台美夥伴關係，不論是在軍事、商業、學術方面，並持續向全世界宣揚民主的重要。
海利認為，有必要回國告訴美國人民為什麼應該重視台灣，在這個時刻，美國必須保持警醒，已看到俄烏戰爭與以哈衝突，不能等待中國是否真的會侵略台灣，必須超前部署，必須強化同盟關係、擬定計畫，並將明確訊息傳達給全世界。
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