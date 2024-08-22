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政院通過114年度總預算案 撥補台電1000億勞保1300億

中央社／ 台北22日電

行政院會今天通過明年度總預算案，將送立法院審議，其中預計撥補台灣電力公司新台幣1000億元、勞保部分加計疫後特別預算為1300億元；另外，也提出健保財務協助方案，挹注共336億元。

行政院會今天討論通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入歲出賸餘209億元，預計8月底送立法院審議。

主計總處主計長陳淑姿出席行政院會後記者會時補充，明年度總預算主要是用於均衡台灣基礎建設、跨域創新淨零轉型、完備社會安全體系、投資未來世代、打造健康台灣、強化國防安全，以及持續給予地方政府財政協助等施政重點項目。

總預算債務舉措上限為15%，陳淑姿說，明年度總預算債務舉借為706億元，連同特別預算1607億元，合共2313億元，占整體歲出總額6.9%。

陳淑姿也提到，目前估計民國114年底累計債務未償餘額6兆8098億元，占前3年度名目GDP平均數28.6%，較113年度減少1.1個百分點，距公共債務法規定的上限40.6%，尚有12個百分點 ，體現了政府努力維持財政健全跟財政永續。

各界關注總預算明年度對台電、勞保、健保等撥補情形，陳淑姿說，總預算預計撥補台灣電力公司1000億元，勞保部分為1200億元加疫後特別預算100億元共1300億，此外政府也提出健保財務協助方案，挹注共336億元。

媒體關注健保財務協助方案中的「公務預算增額負擔健保費」僅144億元是否過低，行政院秘書長龔明鑫出席記者會時說明，健保補助部分不能只看單項，政府整體對健保財務協助就是達336億元；衛福部也補充說明，144億元是政府依規定負擔健保費的36%。

健保 行政院 財務

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