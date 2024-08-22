9月造勢盧秀燕確定出席 謝國樑：若韓國瑜來加持會非常興奮

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨9月6日在基隆舉辦造勢晚會。謝國樑今天說，如果立法院長韓國瑜點頭出席，他當然會非常的興奮。台中市長盧秀燕是基隆的女兒，非常快就會來基隆，到時候一定會非常熱鬧。

謝國樑今天在市府接受媒體聯訪時，記者問謝如何看待韓國瑜將出席9月6日造勢晚會。謝國樑說，如同上周跟大家報告，貴賓的部分會由黨中央統一邀請。他不曉得韓已經點頭了，如果有，他當然會非常的興奮。

謝國樑表示，這場投票是全國現在唯一的一場選戰，所以他的團隊會跟黨中央密切合作，讓所有的同志、長官、好朋友來到基隆，跟他一起戰鬥。至於基隆的女兒盧秀燕，非常快就要來到基隆，大家也都很思念他，相信她來的時候一定會非常的熱鬧。

至於民眾黨主席柯文哲，民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳說，如果基隆有好的市政（亮點），新北市、台北市很想來學習、來交流，他們一定會過來。同樣的有好的市政議題，相信謝也會邀請柯過來。

謝國樑補充說，如果有適合的市政活動，他還是一樣非常誠摯的邀請柯文哲來交流，並且給他和邱，甚至立委林沛祥打氣，他還是維持這樣的態度。