賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

明天是八二三戰役66周年紀念，賴清德總統將主持追思祭悼陣亡烈士典禮，並和八二三參戰官兵及遺族代表共進午餐，也會按往例發表談話，一切行程比照去年的蔡英文總統。賴清德上次到訪金門，是去年5月30日，參加金門浯島邑主城隍廟遶境。鴻海集團創辦人郭台銘當場發動突襲，讓賴清德「被同框」，接下他提出的和平宣言。

去年5月30日（農曆4月12）的金門迎城隍活動，成為總統大選前哨戰。當時賴清德、郭台銘與民眾黨主席柯文哲齊赴金門，賴清德拜廟致詞後轉身就要離開，郭台銘當場遞給賴清德一個大信封，裡面裝著他的「金門和平宣言」，呼籲兩岸要交流、談判，賴則回應「回去看一下」。下午城隍爺遶境，郭、柯則按照事先安排，共同抬轎。

當天郭台銘強調促成兩岸和平談判，柯文哲也呼應交流對話的基調。賴清德則表示，交流與談判都很好，但不能放掉主權，不能要求台灣先接受九二共識、一個中國原則。不過，賴清德此行也出席金門信賴之友會造勢，並批評批在野黨附和中國。