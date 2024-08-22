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賴清德不談地方選舉 高雄已有5人表態爭取空前激烈

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勞動部前部長許銘春曾任高雄市副市長，與陳菊交情深厚，本月20日在高雄市交通運輸總工會開記者會，宣布角逐下屆市長黨內提名。圖／聯合報系資料照片
勞動部前部長許銘春曾任高雄市副市長，與陳菊交情深厚，本月20日在高雄市交通運輸總工會開記者會，宣布角逐下屆市長黨內提名。圖／聯合報系資料照片

2026縣市長大選藍綠人選陸續浮出檯面，兼任民進黨黨主席的賴清德總統希望現在不要談選舉，秘書長林右昌南下高雄也說「選舉不是現在的思考事項」。然而距離大選還有2年多時間，高雄已有5人表態爭取提名，黨內民調傳聞滿天飛，連市長陳其邁都支持提早辦初選，黨內廝殺一觸即發。

今年2月至今，民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及許智傑陸續表態爭取黨內提名，多人在各地高掛形象看板。凱米颱風期間，賴清德赴美濃勘災，林等4人全副武裝，一字排開陪同勘災，檯面上出現君子之爭氛圍。

仁武工業區是此次淹水災情最嚴重的產業園區，林岱樺、邱議瑩一前一後聽取廠商心聲，各自提出政見，互別苗頭意味濃厚。另外許智傑也跨出鳳山選區，遠赴南橫山區關心明霸克露橋便橋重建工程報告。

民進黨高雄市黨部8月19日辦「Team 高雄青年營」，媒體詢問祕書長林右昌有關2026年市長選舉如何規畫。林右昌說，對民進黨來說目前最重要的是實現對民眾的承諾，在立法院推動有利民眾的民生法案，選舉不是現在的思考事項。隔天勞動部前部長許銘春拜會高雄市交通運輸總工會時正式表態，率十餘名公會理事長宣布投入2026高雄市長黨內初選。

相較2018年黨內初選4強（陳其邁、管碧玲、趙天麟、林岱樺）參戰，此次已浮出人選多達5人，且還有潘孟安等其他人選也在傳聞名單上。目前新潮流3人參選，林岱樺二次參戰，又加上邱議瑩對壘，林、邱在立法院有多次交戰經驗，黨內競爭的激烈程度已經引發基層憂心，紛向黨部建議提早辦初選。

上月凱米颱風來襲，賴清德總統視察美濃淹水災情，有意爭取民進黨市長提名許智傑（左一）、林岱樺（左二）、邱議瑩（左三）、賴瑞隆（左六）等4位立委全都到場，積極參加全市各地的勘災行程。圖／聯合報系資料照片
上月凱米颱風來襲，賴清德總統視察美濃淹水災情，有意爭取民進黨市長提名許智傑（左一）、林岱樺（左二）、邱議瑩（左三）、賴瑞隆（左六）等4位立委全都到場，積極參加全市各地的勘災行程。圖／聯合報系資料照片

林岱樺 民進黨

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