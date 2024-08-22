賴清德不談地方選舉 高雄已有5人表態爭取空前激烈

2026縣市長大選藍綠人選陸續浮出檯面，兼任民進黨黨主席的賴清德總統希望現在不要談選舉，秘書長林右昌南下高雄也說「選舉不是現在的思考事項」。然而距離大選還有2年多時間，高雄已有5人表態爭取提名，黨內民調傳聞滿天飛，連市長陳其邁都支持提早辦初選，黨內廝殺一觸即發。

今年2月至今，民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及許智傑陸續表態爭取黨內提名，多人在各地高掛形象看板。凱米颱風期間，賴清德赴美濃勘災，林等4人全副武裝，一字排開陪同勘災，檯面上出現君子之爭氛圍。

仁武工業區是此次淹水災情最嚴重的產業園區，林岱樺、邱議瑩一前一後聽取廠商心聲，各自提出政見，互別苗頭意味濃厚。另外許智傑也跨出鳳山選區，遠赴南橫山區關心明霸克露橋便橋重建工程報告。

民進黨高雄市黨部8月19日辦「Team 高雄青年營」，媒體詢問祕書長林右昌有關2026年市長選舉如何規畫。林右昌說，對民進黨來說目前最重要的是實現對民眾的承諾，在立法院推動有利民眾的民生法案，選舉不是現在的思考事項。隔天勞動部前部長許銘春拜會高雄市交通運輸總工會時正式表態，率十餘名公會理事長宣布投入2026高雄市長黨內初選。