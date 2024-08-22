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獨／ 賴清德明主持八二三砲戰66周年祭典 快閃金門行程曝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
總統賴清德明天將跨海來金門主持八二三戰役66週年的追思活動，圖為他去年來金門拜票，巧遇熱情粉絲。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德明天將跨海來金門主持八二三戰役66週年的追思活動，圖為他去年來金門拜票，巧遇熱情粉絲。圖／聯合報系資料照片

明天就是八二三戰役紀念日，有別於以往這天「乏人問津」，據悉，總統賴清德明天將親自跨海主持八二三砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，這是他上任以來首次到金門，備受各界矚目，尤其今天下午金門的民代代表團將與國台辦主任宋濤會面，可望為開放陸客金門自由行帶來好消息，向來兩岸立場強硬的賴清德在金門的演說，是否會有後續效應，值得關注。

今年是適逢「八二三戰役」66周年，軍方向來是每「逢五或十」，國防部才會擴大辦理，所以先前金門各界得到的訊息都是，援往例辦理，不會擴大舉行，但8月初又忽然傳出，賴清德要親赴金門參與，讓金防部、縣政府與警察都為行程維安相忙碌不已。

據了解，賴清德此行將由總統府秘書長潘孟安與國防部長顧立雄等人陪同，主持823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮，之後就會驅車到太武山海印寺參拜，中午與防區官兵一起用餐，結束後就會搭乘總統專機返台，堪稱是「快閃金門」。

由於這是金廈水域衝突風波結束後，賴清德首次到前線參與大型活動，曾稱自己是「務實的台獨工作者」的賴清德在金門是否會有「大膽宣言」或演說，也讓不少金門民眾關心，有人說，國民黨立委陳玉珍與金門議長洪允典等人，今天將與宋濤會面，可望宣布最快10月開放陸客來金門自由行，在兩岸關係如此「薄弱」的情況下，賴清德的任何「強硬」言論，都可能讓這項政策帶來變數。

有觀光業者也呼籲，希望賴總統明天來金門可以多說「好話」，少講一些強硬的發言，以免讓大家期盼了好久的陸客來金門政策，橫生枝節；陳玉珍日前也說，希望賴清德在金門的發言，可以適度遞出兩岸善意往來的橄欖枝，大家都希望金門的觀光能早日注入活水。

每年的八二三戰役周年，金防部都會安排官兵到陣亡將士的墓碑前獻花，整個公墓看起來莊嚴神聖。記者蔡家蓁／攝影
每年的八二三戰役周年，金防部都會安排官兵到陣亡將士的墓碑前獻花，整個公墓看起來莊嚴神聖。記者蔡家蓁／攝影
賴清德總統明天將蒞金主持八二三戰役66週年的追思活動，是否有強硬發言，金門旅遊業擔憂陸客來不了，觀光又要繼續慘澹。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統明天將蒞金主持八二三戰役66週年的追思活動，是否有強硬發言，金門旅遊業擔憂陸客來不了，觀光又要繼續慘澹。圖／聯合報系資料照片

國防部 賴清德 金門

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