支持設體育部 連勝文：政治、體育一定要分開

賴政府預計成立「體育暨運動發展部」。國民黨副主席連勝文今天表示，政府若能成立體育部，投入更多資源，以正確方式協助運動選手及相關產業發展，國民黨樂觀其成；不過，政治跟體育一定要分開，讓體育歸體育，政治歸政治。

連勝文今上午出席國政基金會舉辦「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談會。他在受訪時表示，國民黨希望透過立法排除障礙，協助台灣的體育與運動相關產業，特別是職業運動可以蓬勃發展。

連勝文說，好不容易職籃有復甦跡象，大家都投入很多，希望其他運動也能和職棒一樣進入軌道，愈來愈好。不過，作為政治工作者，不便也不會介入職業運動團體的競合問題。政治歸政治、體育歸體育，國民黨會協助促成好的環境發展，但不該過多介入到體育發展。

連勝文致詞時也提到，為加強與體育界的溝通，國民黨主席朱立倫已指派本身是運動員的不分區立委林倩綺擔任溝通窗口，接受體育界溝通，盼台灣的職業運動能愈來愈好。