快訊

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

柯文哲政治獻金再爆來自對岸 民眾黨：初步看有身分證

朝野立委與日議員踢足球 創台日首次運動國會外交

中央社／ 台北22日電

立法院今天表示，立法院副院長江啟臣日前率跨黨派立委訪日，並與日國會議員進行台日國會議員親善足球友誼賽，共創台日國會史上第一次以運動競賽形式進行國會外交的歷史紀錄，期盼促成未來雙方更多體育活動交流及國會互動，深化台日友好關係。

立法院今天發布新聞稿指出，應日本「日華親善協會」顧問、眾議員衛藤征士郎邀請，江啟臣代表立法院長韓國瑜於3日偕跨黨派共12名立委，前往日本大分縣參加首度舉行的「台日國會議員親善足球友誼賽」，衛藤征士郎則率日本跨黨派9名國會議員出賽，共同創造台日國會史上第一次以運動競賽形式進行國會外交的歷史紀錄。

立法院表示，日方特別安排此次友誼賽於2002年日本主辦FIFA世界盃足球賽的「大分體育公園綜合競技場Resonac大巨蛋」舉行，別具意義。本次友誼賽包含熱身排練、開球儀式、演奏兩國國歌及展示國旗、友誼賽及延長賽等環節，總共歷約4小時。

立法院提到，衛藤征士郎首先以地主身分熱烈歡迎江啟臣一行，並表示台灣與日本皆為共同守護自由、民主、法治的亞洲國家，希望藉由本次交流，締造台日雙方友好交流的新頁。

江啟臣在致詞時，首先誠摯感謝衛藤征士郎的周到安排，強調此次雙方國會議員於賽場上滴下的汗水，能灌溉及協助深化台日國會友誼，而此次比賽最後的贏家，一定是「台日兩國的友好情誼」。

立法院指出，立法院跨黨派立委身著「藍、綠、白」3色，象徵黨派融合友好的球衣出賽，大家發揮團隊精神、公平競賽，最終兩隊比分為5比9。比賽過程中雙方球員揮汗如雨馳騁場上，氣氛輕鬆友好，打氣聲及笑聲、掌聲不斷，為台日雙方國會交流締造新里程碑。

立法院透露，台日國會議員親善足球友誼賽以「5人制」賽制進行30分鐘的比賽，結束後雙方意猶未盡再進行加賽，由跨黨派立委、日本國會議員及日本文理大學足球校隊成員等隨機混合分為兩隊，進行上、下場各15分鐘的11人制正規足球賽，充分達到台日融洽合作的交流目標。

立法院指出，期盼藉由此次比賽做為一個開端，促成未來雙方更多體育活動交流及國會互動，以進一步深化台日情誼及雙邊實質友好關係。

日本 立法院 議員

延伸閱讀

江啟臣拚國會外交 美國德州政府頒發感謝狀

江啟臣率跨黨派立委訪美 將拜會德州眾議員、州政府

江啟臣：極端氣候衝擊不亞於戰爭 須進行減碳調適

江啟臣考察中橫便道持續推復建 希望恢復省道規格

相關新聞

獨／ 賴清德明主持八二三砲戰66周年祭典 快閃金門行程曝

明天就是八二三戰役紀念日，有別於以往這天「乏人問津」，據悉，總統賴清德明天將親自跨海主持823砲戰勝利66周年追思祭悼典...

9月造勢盧秀燕確定出席 謝國樑：若韓國瑜來加持會非常興奮

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，國民黨9月6日在基隆舉辦造勢晚會。謝國樑今天說，如果立法院長韓國瑜點頭出席，他當然...

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

明天是八二三戰役66周年紀念，賴清德總統將主持追思祭悼陣亡烈士典禮，並和八二三參戰官兵及遺族代表共進午餐，也會按往例發表...

賴清德不談地方選舉 高雄已有5人表態爭取空前激烈

2026縣市長大選藍綠人選陸續浮出檯面，兼任民進黨黨主席的賴清德總統希望現在不要談選舉，秘書長林右昌南下高雄也說「選舉不...

林楚茵：司法案件稱民進黨內鬥 是把司法當兒戲

台南政壇風波不斷，外界質疑與民進黨「台南幫」內鬥或選舉有關。民進黨立法院黨團副幹事長林楚茵今天受訪駁斥，強調這次有司法案...

要黨內別談2026縣市長選舉 賴清德站著說話不腰疼？

民進黨醜聞連環爆，台南地檢署依貪汙罪起訴行政院前發言人陳宗彥，又搜索疑似詐領助理費的民進黨立委林宜瑾辦公室；交通部前部長李孟諺也因被爆外遇下台。兼任民進黨主席的賴清德因此在8月21日的民進黨中常會說，要大家私生活要檢點，還要黨員「不要在此時談論2026縣市長選舉」。 這番談話，看在「非賴系」或「非新潮流系」的民進黨人眼中，恐怕很不是滋味，賴清德站在道德制高點，但其實掌握所有政治利益分配的角色，恐怕會是他未來黨內領導的最大問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。