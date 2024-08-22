朝野立委與日議員踢足球 創台日首次運動國會外交

立法院今天表示，立法院副院長江啟臣日前率跨黨派立委訪日，並與日國會議員進行台日國會議員親善足球友誼賽，共創台日國會史上第一次以運動競賽形式進行國會外交的歷史紀錄，期盼促成未來雙方更多體育活動交流及國會互動，深化台日友好關係。

立法院今天發布新聞稿指出，應日本「日華親善協會」顧問、眾議員衛藤征士郎邀請，江啟臣代表立法院長韓國瑜於3日偕跨黨派共12名立委，前往日本大分縣參加首度舉行的「台日國會議員親善足球友誼賽」，衛藤征士郎則率日本跨黨派9名國會議員出賽，共同創造台日國會史上第一次以運動競賽形式進行國會外交的歷史紀錄。

立法院表示，日方特別安排此次友誼賽於2002年日本主辦FIFA世界盃足球賽的「大分體育公園綜合競技場Resonac大巨蛋」舉行，別具意義。本次友誼賽包含熱身排練、開球儀式、演奏兩國國歌及展示國旗、友誼賽及延長賽等環節，總共歷約4小時。

立法院提到，衛藤征士郎首先以地主身分熱烈歡迎江啟臣一行，並表示台灣與日本皆為共同守護自由、民主、法治的亞洲國家，希望藉由本次交流，締造台日雙方友好交流的新頁。

江啟臣在致詞時，首先誠摯感謝衛藤征士郎的周到安排，強調此次雙方國會議員於賽場上滴下的汗水，能灌溉及協助深化台日國會友誼，而此次比賽最後的贏家，一定是「台日兩國的友好情誼」。

立法院指出，立法院跨黨派立委身著「藍、綠、白」3色，象徵黨派融合友好的球衣出賽，大家發揮團隊精神、公平競賽，最終兩隊比分為5比9。比賽過程中雙方球員揮汗如雨馳騁場上，氣氛輕鬆友好，打氣聲及笑聲、掌聲不斷，為台日雙方國會交流締造新里程碑。

立法院透露，台日國會議員親善足球友誼賽以「5人制」賽制進行30分鐘的比賽，結束後雙方意猶未盡再進行加賽，由跨黨派立委、日本國會議員及日本文理大學足球校隊成員等隨機混合分為兩隊，進行上、下場各15分鐘的11人制正規足球賽，充分達到台日融洽合作的交流目標。

立法院指出，期盼藉由此次比賽做為一個開端，促成未來雙方更多體育活動交流及國會互動，以進一步深化台日情誼及雙邊實質友好關係。