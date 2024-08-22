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本土社團籲政府以台灣名義推動外交工作

中央社／ 台北22日電

台灣社等多個民間團體今天舉行記者會，呼應總統賴清德在520就職演說時提出的價值外交，及外交部長林佳龍提出的總合外交，呼籲全民共同支持政府外交政策，也提醒政府要用台灣名義推動外交工作，避免被中國割稻尾。

台灣社、台灣教授協會、台灣教師聯盟上午在立法院舉行「全民共挺『總合外交』國際戰略」記者會。

台灣社社長翁銘章表示，林佳龍8月8日出席台灣亞洲交流基金會6週年紀念活動時，以「總合外交」的概念，落實賴總統在520就職演說時的「價值外交」，並提出民主、和平、繁榮的三大支柱，與友邦、理念相近國家維護區域的和平與繁榮。

翁銘章說，台灣的價值外交是利人利己主義，而中共的一帶一路則是掠奪式的經濟殖民，是短期害人利己，中國終究會害人害己，呼籲國人團結支持政府的價值外交與經濟政策，同時也建議政府推動外交工作，一定要用台灣名義向世界宣傳，推動台灣正名，不要再默默做，最後被中國割稻尾。

台灣北社副社長羅浚晅指出，世界已經改變，過去大家期待中國市場的利益，跟中國互動，現在神話已經破滅，艱困環境下腳踏實地的國家，就是台灣，希望國人共同團結走向國際，用台灣人的科技、文化、經濟、醫療衛生優勢，讓世界真正看到台灣，團結國際社會凸顯台灣價值。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，過去大家把有幾個邦交國當作外交成就，事實上這是將政府和人民對立起來，把外交當成行政單位職責，外交好壞是所有人民一起承受，所以每個政府部門都是外交部，所有人民都是外交部，推動總合外交就是為了所有人都應共同努力，運用各領域的實力，走向國際，並以回到聯合國為目標。

外交部 520

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