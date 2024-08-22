擔憂賴棒打出頭鳥 新北蘇系、正國會暗流湧動

賴清德總統昨在中常會說現在不要談地方選舉，但黨內各地早展開廝殺。「選舉剩下兩年怎可能不動？」綠營地方人士指出，新北這局在鄭文燦出局後，剩下立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌兩人相爭，蘇透過黨部舉辦座談展開地方組織布局，林持續拜訪地方頭人與組織。

綠營人士觀察，賴清德上任後展開黨內清洗，包括行政院、國營事業等單位蘇家班人馬一一被撤換，大眾認為的台南幫、前交通部長李孟諺，其實是硬底蘇家班，眾多跡象都讓蘇系不得不步步為營，轉趨低調，就怕風頭太盛，成為賴清德下一步清算目標。

日前TVBS民調出爐，綠營新北最強者是蘇巧慧，不過地方人士指出，在蘇巧慧表態爭取新北市長門票，而林右昌沒有表態情況下，兩人對上國民黨台北市副市長，林右昌只輸蘇巧慧約5%左右，「林右昌比想像中強很多」，在新北有基本盤，讓他們看見一道曙光，力拚翻轉機會。

綠營人士指出，目前蘇系在新北主要是與新系、英系較緊密，蘇巧慧因有黨部主委身分，近期展開「民主的行動研究室」地方座談會等活動，蘇系也由大學長張宏陸定期召開會議，針對未來將推動的政策與政見逐步討論，未來按部就班推出。

林右昌近期主要在全國黨務方面著手，但新北正國會、湧言會成員也持續帶著林拜訪地方重要人士鴨子划水，蘇系不可因目前民調情況，而放鬆警戒。

他也提到，目前英系雖與蘇系友好，但英系議員之間想法也有分歧，部分地區英系與蘇系有所矛盾，雖然檯面上表態支持蘇，但實際動作卻不見得會真的支持蘇巧慧。

另名地方人士指出，新北蘇系與新系互動密切，但在縣市首長競合屬於中央層級，兩派沒有想像中密切，新系鄭文燦是與蘇系關係較好者，但從鄭文燦出事，到相關國營事業蘇家班人馬一一被換掉，這次李孟諺雖被視為台南幫，但事實上李孟諺是蘇家班出身，更因蘇貞昌他才有機會從台南到中央擔任行政院祕書長一職。