賴總統：民主夥伴團結合作 才能免於威權擴張威脅

總統賴清德今天接見出席凱達格蘭論壇的訪賓致詞表示，他深刻了解只有民主夥伴團結合作，才能克服各種挑戰，才能形成更有韌性的產業結構和供應鏈，免於威權擴張的威脅。

賴總統上午接見「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話」訪賓致詞表示，感謝各位從世界各地遠道而來，展現共同守護民主、珍惜民主、深化民主的力量跟決心。

賴總統說，這次論壇探討台海形勢與全球安全、秩序、資訊戰以及認知作戰等灰色地帶衝突，對民主的影響與挑戰，這些議題不僅是當前共同關切也是共同面臨的重大挑戰。訪賓所分享的建言和經驗對台灣幫助很大，台灣與各國將持續深化合作關係，共同面對極權主義所帶來的各項挑戰。

賴總統表示，過去幾年來，台灣推動強化歐洲鏈結計畫和新南向政策加深跟歐洲、新南向國家的經貿連結；台灣也和美國、日本、澳洲密切合作，努力擴大全球合作暨訓練架構（GCTF）的規模，非常歡迎加拿大成為GCTF的正式夥伴，未來將針對各項全球性議題，相互交流，加強合作。

賴總統說，他深刻了解只有民主夥伴團結合作，才能克服各種挑戰，才能形成更有韌性的產業結構和供應鏈，免於威權擴張威脅。並強調，各位的支持都是不可或缺的力量，非常歡迎常常來訪，一起為共享價值與榮譽，為區域和全球民主、和平、繁榮做出更多的貢獻。