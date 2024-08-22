連戰鑽石婚藍大咖雲集 侯友宜尚未受邀原因曝光

國民黨前主席、前副總統連戰24日將辦和妻子連方瑀60周年「鑽石婚宴」，國民黨眾大老及黨內要角均出席，台中市長盧秀燕也表態說會參加。據悉，新北市長侯友宜至今尚未收到邀請函，且侯與連家本身並無特別淵源，反觀盧秀燕在連戰當行政院長及省主席時就認識，2000年盧也表態支持連選總統，雙方交情深厚。

傳出連戰當天預計席開20桌、宴請300人，名單包括前總統馬英九、立法院前院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨前主席洪秀柱和吳伯雄、考試院前院長關中等人。

知情人士表示，侯友宜目前為止尚未收到邀請函，且侯跟連家沒有什麼特別淵源，侯也不可能不請自來，且這也是老派政治人物作風，以前黨內大老關中辦壽宴，也是邀請一堆人，就是請老朋友來，若說有政治上的意圖，是有點想太多。

知情人士指出，連戰先前當行政院長及省主席時，就與時任記者以及立委的盧秀燕已有交情，且2000年盧也曾表態支持連戰選總統，而侯先前是警察，與連家並無太多淵源，僅有先前選總統時，有到連家請益，彼此沒有特別什麼交情。