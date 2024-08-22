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柯文哲政治獻金、豪宅風波 連勝文：不會落井下石

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
連勝文今出席國政基金會「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談。圖／國政基金會提供
連勝文今出席國政基金會「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談。圖／國政基金會提供

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金風波，妻子陳佩琪又被爆出去看1.2億元豪宅。曾與柯文哲競選台北市長的國民黨副主席連勝文今受訪時表示，作為副主席，在不了解事情真相狀況下，不做任何猜測和評論，國民黨中央還有立法院黨團不會落井下石，因為這樣的做法與他們的風格不符。

連勝文今出席國政基金會「奧運之後，我們能為運動員做什麼」座談會。媒體會前詢問，柯文哲面對大選帳務的態度，和過去的MG149案完全公開透明是否有不同？

連勝文說，國民黨並沒有看到相關資料，不知道民眾黨內部情況，無法就不瞭解的事情評論，他們也不是民眾黨的審計人員，不可能知道內容為何，在不了解事情真相的情況下，不做任何的猜測跟評論。

連勝文說，柯文哲不管是買房、賣房，甚至看房，只要不違法，身為國民黨副主席，他沒有任何興趣去評論。國民黨中央還有立法院黨團，在這時候也不會落井下石，「因為這樣的做法與我們的風格不符。」

此外，國民黨前主席連戰下周二將過88歲大壽，連家周六晚間將擴大舉辦結婚60周年的鑽石婚宴。連戰從2019年至今，經歷3場大病，連勝文受訪時也說，父親最近狀況有很多改善，謝謝大家關心。

國民黨 柯文哲 連勝文

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