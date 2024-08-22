新青安導致「限貸令」？ 李彥秀指民眾買房無法貸款

國內四大房價指數住宅價格不斷創下歷史新高，民進黨政府推出的新青安貸款更引發諸多亂象。國民黨立委李彥秀批，新青安不只炒升房價，還造成銀行貸款水位升高，引發央行祭出「限貸令」，部分自住民眾因此求貸無門，台灣房市亂象叢生。

李彥秀說，民進黨政府去年為了選舉，炒短線推出「新青安貸款」，被媒體評為「新青年安非他命」，不僅亂象叢生，使跨部會打房努力完全破功，更埋下未來房市「完美風暴」的地雷。

李彥秀提到，央行總裁楊金龍今年6月在立院公開表示「房市的氛圍從本來要下去了，現在又上來了，不是政府政策就不能講。」央行上個月更祭出史上規模最大的「限貸令」，不但在10天內找來34家國銀「喝咖啡」，更要求限期內交報告，如同下達34道金牌，要求降溫房市。

李彥秀說，不過此舉也造成真正有房貸需求的民眾，「求貸無門」，民怨四起。財政部、金管會昨天出動調查八大行庫、全體國銀是否有「限貸令」。

李彥秀指出，賴清德政府「政策亂象」再添一樁，央行為避免金融泡沫，要求總量管制，降低不動產放款水位；但是財政部與金管會不希望因為「限貸令」引發民怨。三部會大鬥法，夾在中間的國銀行庫，像是在媳婦與婆婆之間左右為難。

李彥秀批，從「能源之亂」、「兩岸之亂」到現在的「房貸之亂」，部會間、府院間「一人一把號，各唱各的調」，像隻「無頭蒼蠅」橫衝直撞，天天上演「右手打左臉」的肥皂劇碼，最後犧牲的還是台灣2300萬老百姓的權益。