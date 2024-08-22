卓榮泰指示部會首長清楚論述 避免預算遭重大刪除凍結

行政院會今天拍板「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，將送至立法院審議。行政院長卓榮泰要求部會首長清楚論述，並主動與立法院朝野黨團溝通，避免預算遭重大刪除凍結，影響國家發展以及人民的權益。

卓榮泰表示，近年我國經濟穩健成長，稅收持續增加、財政體制改善，政府更有能力發展經濟照顧人民，明年度總預算歲入編列3兆1534億元、歲出3兆1325億元，納均衡台灣基礎建設、跨域創新、淨零轉型，完備社會安全體系、投資未來世代、打造健康台灣，及加強國防安全等重要施政，預算規模創新高。

卓榮泰續指，明年度歲入、歲出賸餘209億元，這是2020年後首次編列的總預算剩餘，他感謝所有同仁，編列具有宏觀以及執行率相當高的預算，未來將在預算規模下，進行明年度整體國政施政。

他說，預估114年底政府累積未償還債務餘額將達6兆8098億元，佔前3年度名目GDP平均數28.6百分點，較今年度減少1.1個百分點，根據公共債務法規定的上限40.6％，尚有相當大的空間及彈性，顯示政府推動施政的同時，能致力維持國家財政健全及韌性。

卓榮泰指出，明年度編列前瞻基礎建設特別預算第五期，是延續性的執行，所納編的個案計畫書均需送立法院審議，請各部會務必於8月以前，完成各項先進計畫的核定，至於先前通過的前瞻基礎建設計畫第一期至第四期特別預算，請各部會加速執行，達成提升基礎建設、促進地方發展及區域平衡的政策目標。

卓榮泰強調，後續配合立法院審議預算，請各部會首長務必確實掌握各項施政重點，部會計畫及預算編列內容，對外要能清楚論述說明，並主動與立法院朝野各黨團及立委溝通，避免預算遭重大刪除凍結，影響國家發展以及人民的權益。