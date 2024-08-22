賴清德子弟兵連出事 賴士葆：不能搞到只有賴系有肉吃

賴清德總統的台南子弟兵接連出事，如行政院前發言人陳宗彥涉嫌關說並接受性招待遭起訴，交通部長李孟諺爆婚外情，民進黨立委林宜瑾疑因詐領助理費被搜索，被認為民進黨內鬥中。國民黨立委賴士葆今日表示，民進黨文化是派系共治，賴清德不能搞到只有「賴系」有肉吃。

針對賴清德「台南幫」接連出事，賴士葆說，看起來是民進黨內鬥，賴清德一統天下，黨政軍一把抓，但是民進黨文化是派系共治，不能搞到只有「賴系」有肉吃，其他都沒有，否則會反彈。李孟諺被爆婚外情，都只是開始而已，賴清德要求大家私生活檢點，但過去的事情再怎麼要求檢點，都已經來不及了，賴清德就縣市長選舉要大家節制一點。顯示賴清德已經看到問題，南部如嘉義縣、高雄市、台南市等幾乎是民進黨提名就當選，變成大家爭得厲害。

賴士葆指出，例如台南市方面，立委陳亭妃民調很高，但陳非賴清德嫡系，立委林俊憲才是。賴清德想要一統民進黨所有勢力，短時間內不太容易，長時間有可能，賴清德也算民進黨嫡系出身，是台獨金孫，比起前總統蔡英文更足。問題是民進黨是派系共治，其他派系總是要分一點，這部分賴清德明顯沒有做好，攤出來的就是民進黨內縣市長初選，殺到見骨。