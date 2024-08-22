快訊

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

東京昨暴雨地鐵淹水…日籍網紅盛讚台北捷運「1設計防災」 網：有納莉教訓

烏克蘭最大規模無人機反攻，普丁卻急忙去車臣訪視軍隊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德子弟兵連出事 賴士葆：不能搞到只有賴系有肉吃

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統的台南子弟兵接連出事，對此，國民黨立委賴士葆表示，民進黨文化是派系共治，賴清德不能搞到只有「賴系」有肉吃。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統的台南子弟兵接連出事，對此，國民黨立委賴士葆表示，民進黨文化是派系共治，賴清德不能搞到只有「賴系」有肉吃。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統的台南子弟兵接連出事，如行政院前發言人陳宗彥涉嫌關說並接受性招待遭起訴，交通部長李孟諺爆婚外情，民進黨立委林宜瑾疑因詐領助理費被搜索，被認為民進黨內鬥中。國民黨立委賴士葆今日表示，民進黨文化是派系共治，賴清德不能搞到只有「賴系」有肉吃。

針對賴清德「台南幫」接連出事，賴士葆說，看起來是民進黨內鬥，賴清德一統天下，黨政軍一把抓，但是民進黨文化是派系共治，不能搞到只有「賴系」有肉吃，其他都沒有，否則會反彈。李孟諺被爆婚外情，都只是開始而已，賴清德要求大家私生活檢點，但過去的事情再怎麼要求檢點，都已經來不及了，賴清德就縣市長選舉要大家節制一點。顯示賴清德已經看到問題，南部如嘉義縣、高雄市、台南市等幾乎是民進黨提名就當選，變成大家爭得厲害。

賴士葆指出，例如台南市方面，立委陳亭妃民調很高，但陳非賴清德嫡系，立委林俊憲才是。賴清德想要一統民進黨所有勢力，短時間內不太容易，長時間有可能，賴清德也算民進黨嫡系出身，是台獨金孫，比起前總統蔡英文更足。問題是民進黨是派系共治，其他派系總是要分一點，這部分賴清德明顯沒有做好，攤出來的就是民進黨內縣市長初選，殺到見骨。

台南 民進黨 賴清德

延伸閱讀

台南幫接連出事是黨內反撲賴清德？謝龍介：沒人敢

子弟兵接連出事！賴清德烙重話：謹言慎行、私生活要注意…談選縣市長「就不能鴨子划水」？

賴清德台南幫連出事 李彥秀：背後大內高手握黑資料

林宜瑾辦被搜索…台南幫頻出事 賴士葆：外界都肯定是自家人爆料

相關新聞

新青安導致「限貸令」？ 李彥秀指民眾買房無法貸款

國內四大房價指數住宅價格不斷創下歷史新高，民進黨政府推出的新青安貸款更引發諸多亂象。國民黨立委李彥秀批，新青安不只炒升房...

賴總統：民主夥伴團結合作 才能免於威權擴張威脅

總統賴清德今天接見出席凱達格蘭論壇的訪賓致詞表示，他深刻了解只有民主夥伴團結合作，才能克服各種挑戰，才能形成更有韌性的產...

擔憂賴棒打出頭鳥 新北蘇系、正國會暗流湧動

賴清德總統昨在中常會說現在不要談地方選舉，但黨內各地早展開廝殺。「選舉剩下兩年怎可能不動？」綠營地方人士指出，新北這局在...

連戰鑽石婚藍大咖雲集 侯友宜尚未受邀原因曝光

國民黨前主席、前副總統連戰24日將辦和妻子連方瑀60周年「鑽石婚宴」，國民黨眾大老及黨內要角均出席，台中市長盧秀燕也表態...

連勝文支持設體育部 籲政治和體育要分開

行政院成立體育暨運動發展部籌備小組，國民黨副主席連勝文今天指出，如果可以成立體育部，投入更多資源，以正確方式協助運動選手...

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，時任競選總幹事、黨籍立委黃珊珊成黨內箭靶，民眾黨中評會決議將黃珊珊停權3年。親民黨人士嘆，黃珊珊秉承柯文哲意志辦事，最後被推出來當人肉盾牌；而傳出國民黨中央定調「打珊不打柯」，對此政壇分析，國民黨以為可以複製過去的國親合作時的經驗，企圖「一石三鳥」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。