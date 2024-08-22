台南幫接連出事是黨內反撲賴清德？謝龍介：沒人敢

民進黨「台南幫」接連出事，外界質疑是否因為賴清德總統作風強勢，黨內出現「反賴勢力」？國民黨立委謝龍介認為，民進黨政治人物不會做得如此明顯，黨內也沒有派系敢挑戰賴清德，即便真的挑戰，也不會成功。

謝龍介說，司法本就不應分藍綠白，該辦就辦，如此才能帶來新氣象。賴清德態度是對的，沒有要求法務部為任何人擋下案子，司法機關不可淪為政治操作工具，只要有證據就辦案，如果沒有也不要繪聲繪影隨意亂傳。

謝龍介指出，賴清德已經展現態度，不管是新案、舊案，都讓檢調開了綠燈，全部都可以辦，此舉對國家是好事，能端正社會風氣、政壇氛圍。

不過謝龍介提到，蔡英文總統任內的案子，賴清德上任後尚未辦成一件。法務部說已經分案處理，希望盡快交出成績，做到真正打貪。

謝龍介最後說，經過自己長期觀察，賴清德相當有個性，縱然對象是自己人，也不會刻意交代司法系統有誰不能動，相信賴不會有明顯逾矩之行為。