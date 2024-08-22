台日執政黨2+2談資訊戰、經濟安保 拜會自民黨政調會長

民進黨昨天與日本自由民主黨舉行「台日外交‧防衛政策意見交流會」（台日2+2），由兩黨推派外交、國防相關背景國會議員，針對東亞局勢、經濟安保、貿易、認知戰等議題探討，會議於東京的自民黨總部進行，會中聚焦資訊戰、經濟安保等議題。

民進黨由立委郭國文、沈伯洋與會，自民黨由外交部會長、眾議員藤井比早之、國防部會長、眾議員黃川田仁志與會。民進黨表示，日方代表一致認為，台灣有事就是日本有事，日本有事就是台灣有事，重申絕不允許單方面試圖透過武力或脅迫改變台海現狀，也認為台日應就打擊詐欺與資訊作戰進行務實合作。

郭國文會中表示，他於去年的2+2對話中提出台灣海巡署應與日本海上保安廳合作，此一構想在今年7月已得以實現，包括海警、海上救難及打擊犯罪，期盼合作能夠繼續延伸。台日交流的頻繁是在「台灣有事也是日本有事」的戰略概念下進行，不過戰略底下要有戰術執行，若日本能夠比照美國於2018年通過的台灣旅行法，移除阻礙雙邊交流的限制，讓雙邊政府官員也能針對不同議題進行溝通，對於落實戰術將有莫大幫助。

郭國文指出，「台灣有事就是日本有事」其實有更重要的一句話在後面，那就是「美日同盟有事」，過往台日不論軍事或準軍事的交流合作都是透過美國，不過在俄烏戰爭尚未結束、中東衝突不斷的情況下，美國對於東亞地區的安全秩序維護，已從過往獨自扛起逐漸演變為期盼東亞各國針對中國威脅扮演更多的角色。台海萬一發生危機，台灣最重要的區域鄰國日本，勢必會扮演一定角色，這是需要認知的事實。

針對經濟安保，郭國文於會中除感謝日方持續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也表示希望台日兩國能效法台灣與美國簽署的「台美21世紀貿易倡議」，透過堆疊積木的方式由較不敏感的產業進行協商，逐步往經濟夥伴協定（EPA）的方向前進。

雙方也於會中確認下次2+2將於台灣舉行。會後，民進黨立委李坤城、黃捷、吳沛憶也加入，一同拜會自民黨政調會長、眾議員渡海紀三朗，就如何深化台日關係等議題進行討論。郭國文於會中除感謝歷任自民黨總裁安倍、菅、岸田挺台不遺餘力，也表示此次來訪適逢新總裁選舉，相當熱鬧，訪團也盼藉此機會多多觀察。