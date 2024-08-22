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賴清德台南幫連出事 李彥秀：背後大內高手握黑資料

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委林宜瑾（右）被視為賴清德總統子弟兵，遭到檢調搜索引起地方震憾。圖／聯合報資料照片
民進黨立委林宜瑾（右）被視為賴清德總統子弟兵，遭到檢調搜索引起地方震憾。圖／聯合報資料照片

賴清德總統的台南子弟兵接連出事，從行政院前發言人陳宗彥涉嫌關說並接受性招待遭起訴，交通部長李孟諺爆婚外情，到民進黨立委林宜瑾疑因詐領助理費被搜索。國民黨立委李彥秀今日表示，背後恐有真正的大內高手主導，這個人手上應該掌握大量「新賴系」的暗黑資料，民進黨內這樣的人物屈指可數。

李彥秀說，賴清德的「台南幫」，從陳宗彥、李孟諺，到昨天的林宜瑾，一週內三人出事，這波民進黨派鬥爭對賴清德的反撲力道，快又狠且精準無比，刀刀見骨，直指要害，完全不給賴清德任何喘息的機會，賴清德只能在中常會上無力地喊話「注意私生活紀律，要求克制、檢點，不要再讓民進黨受傷。」

李彥秀指出，過去意氣風發的賴清德，像頭戰敗的獅子，只能無助的低鳴呻吟，自舔傷口，完全看不到就任百日，原本該有的「政治蜜月期」光環。個性決定命運，態度決定高度，謀略決定結局，固執的個性、傲驕的態度、拙劣的謀略，羽翼未豐，就急欲稱王，更不給黨內不同力量空間，魯莽與暴走的政治性格就如同2020年初選挑戰蔡英文的翻版，賴清德一手造成了自己今天的困境。

李彥秀表示，賴清德也不是沒有政治長處，否則也無法成為今天的總統與黨主席，賴清德深深瞭解「衝突、妥協、進步」的哲理。2014年登革熱疫情，賴清德選擇唾面自乾重返議會；2020年初選失敗，賴清德選擇伏首沉潛蓄積能量；2023年陳宗彥事件，賴清德選擇低調讓步勉強妥協。一周內連續3次重擊，恐怕賴清德也會重新思考黨內的權力平衡，以及共主稱王的腳步。

李彥秀認為，賴清德過往的作風，黨內不同派系也非常清楚，這次的3記重拳只是「開槍示警」，還是要「一槍斃命」？賴清德會如同過往暫時豎起白旗止戰，還是會以黨國機器下更重的殺手鐧，民進黨內的政治肥皂劇恐怕還會繼續上演。

李彥秀也說，賴清德高估了自己的實力，也低估了黨內不同派系的力量，認為掌握黨機器，就能主宰一切。事實上，雙方幾波交手下來，「反賴力量」背後的影武者，恐怕才是真正的大內高手，有謀略，有步驟。更重要的是，這個人手上應該掌握大量「新賴系」的暗黑資料，恐怕非得要有長期握有黨政機器與經驗的人，才有這樣的實力與能力。民進黨內，這樣的人物屈指可數，這才是賴清德真正害怕的「背後靈」。

此外，有藍營人士推測，有能力搞賴清德的，手上有這麼多黑資料，這麼有謀略與步驟的，恐怕唯有蔡英文。

李彥秀 民進黨 賴清德

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