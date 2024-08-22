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網路發起罷免高虹安 第1階段連署達1251份

中央社／ 新竹市22日電
新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮提告誣告罪，台北地方法院昨天判高虹安10月徒刑。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮提告誣告罪，台北地方法院昨天判高虹安10月徒刑。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮提告誣告罪，台北地方法院昨天判高虹安10月徒刑。在網路發起罷免高虹安行動的團隊今天表示，罷免行動持續進行，目前已收集第1階段連署書數量1251份。

有網友在多個社群平台發起「罷免高虹安：風城安心上路」行動，此團隊已啟動第1階段提議連署。

此團隊今天向中央社記者表示，新竹青鳥日前集資在新竹市掛「反貪污」看板遭強拆，為表達不滿，新竹青鳥再次集資租借宣傳車，並命名「新竹找安號」，日前繞行新竹市各街道宣傳反貪污理念。忙碌了一陣子，終於有空整理罷免高虹安第1階段連署書份數。

團隊指出，依據公職人員選罷法規定，第1階段罷免提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上，以2022年新竹市長選舉的選舉人數35萬多人為例，罷免新竹市長高虹安的第1階段提議連署將以3547份為目標。

有關第1階段連署書收件進度，此團隊表示，截至目前已收集到1251份連署書，距離3547份已達約35%，最終目標為35萬465份。

團隊指出，高虹安被陳時奮提告誣告罪，昨天被台北地院判刑10月，對罷免團隊來說是高興的一天，為徹底改變新竹市，罷免高虹安的行動將持續進行。

高虹安被陳時奮提告誣告罪，台北地方法院比對高虹安博士論文及期刊論文，認定確有大幅抄襲情事，昨天依誣告罪判處10月徒刑。高虹安回應深感遺憾，將提上訴。

罷免 高虹安

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