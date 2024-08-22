世界童軍領袖會議九成支持 中華民國將主辦2029世界羅浮大會

正在埃及開羅舉行的世界童軍領袖會議，以894票贊成，30票反對，66票棄權，中華民國童軍總會獲得世界各國童軍組織絕對多數支持，2029年將由中華民國主辦世界羅浮大會。

中華民國童軍總會表示，在開羅舉行的世界童軍領袖會議，中華民國童軍總會以九成的高得票率，取得2029年世界羅浮大會主辦資格，這是睽違四分之一世紀後，中華民國童軍再度拿下世界童軍活動主辦權，歡迎全世界童軍青年領袖在2029年造訪台灣。

這次中華民國童軍代表團在全球2000名童軍領袖的關注，在世界童軍領袖會議爭取主辦世界羅浮大會，代表團向世界展現出中華民國羅浮童軍的青春活力，介紹台灣豐富自然資源、科技實力與多元文化，獲得176國童軍領袖如雷掌聲肯定，讓全球童軍代表感受到台灣的熱情與溫暖，熱烈支持中華民國童軍總會，使我國順利獲得2029年世界羅浮大會主辦權。

這次世界童軍領袖會議也通過英國主辦2027年世界童軍領袖會議，丹麥主辦2031年世界童軍大露營。