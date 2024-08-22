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世界童軍領袖會議九成支持 中華民國將主辦2029世界羅浮大會

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
中華民國童軍總會代表團獲知我國取得2029年世界羅浮大會主辦權後，雀躍興奮，揮舞國旗。圖／中華民國童軍總會
中華民國童軍總會代表團獲知我國取得2029年世界羅浮大會主辦權後，雀躍興奮，揮舞國旗。圖／中華民國童軍總會

正在埃及開羅舉行的世界童軍領袖會議，以894票贊成，30票反對，66票棄權，中華民國童軍總會獲得世界各國童軍組織絕對多數支持，2029年將由中華民國主辦世界羅浮大會。

中華民國童軍總會表示，在開羅舉行的世界童軍領袖會議，中華民國童軍總會以九成的高得票率，取得2029年世界羅浮大會主辦資格，這是睽違四分之一世紀後，中華民國童軍再度拿下世界童軍活動主辦權，歡迎全世界童軍青年領袖在2029年造訪台灣。

這次中華民國童軍代表團在全球2000名童軍領袖的關注，在世界童軍領袖會議爭取主辦世界羅浮大會，代表團向世界展現出中華民國羅浮童軍的青春活力，介紹台灣豐富自然資源、科技實力與多元文化，獲得176國童軍領袖如雷掌聲肯定，讓全球童軍代表感受到台灣的熱情與溫暖，熱烈支持中華民國童軍總會，使我國順利獲得2029年世界羅浮大會主辦權。

這次世界童軍領袖會議也通過英國主辦2027年世界童軍領袖會議，丹麥主辦2031年世界童軍大露營。

2029年世界羅浮大會將以「Bare Necessities」為主題，結合SDGs永續發展理念，以無限符號作為標誌，象徵童軍無限潛力與綠色永續共存的概念。

正在埃及開羅舉行的世界童軍領袖會議，以894票贊成，30票反對，66票棄權，通過由中華民國童軍主辦2029年世界羅浮大會。圖／中華民國童軍總會
正在埃及開羅舉行的世界童軍領袖會議，以894票贊成，30票反對，66票棄權，通過由中華民國童軍主辦2029年世界羅浮大會。圖／中華民國童軍總會

永續 童軍

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