世界童軍領袖會議九成支持 中華民國將主辦2029世界羅浮大會
正在埃及開羅舉行的世界童軍領袖會議，以894票贊成，30票反對，66票棄權，中華民國童軍總會獲得世界各國童軍組織絕對多數支持，2029年將由中華民國主辦世界羅浮大會。
中華民國童軍總會表示，在開羅舉行的世界童軍領袖會議，中華民國童軍總會以九成的高得票率，取得2029年世界羅浮大會主辦資格，這是睽違四分之一世紀後，中華民國童軍再度拿下世界童軍活動主辦權，歡迎全世界童軍青年領袖在2029年造訪台灣。
這次中華民國童軍代表團在全球2000名童軍領袖的關注，在世界童軍領袖會議爭取主辦世界羅浮大會，代表團向世界展現出中華民國羅浮童軍的青春活力，介紹台灣豐富自然資源、科技實力與多元文化，獲得176國童軍領袖如雷掌聲肯定，讓全球童軍代表感受到台灣的熱情與溫暖，熱烈支持中華民國童軍總會，使我國順利獲得2029年世界羅浮大會主辦權。
這次世界童軍領袖會議也通過英國主辦2027年世界童軍領袖會議，丹麥主辦2031年世界童軍大露營。
2029年世界羅浮大會將以「Bare Necessities」為主題，結合SDGs永續發展理念，以無限符號作為標誌，象徵童軍無限潛力與綠色永續共存的概念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言