【專家之眼】除台灣接管準備外 廈大研究所另文涵義為何

兩岸關係久未聽到好消息了。雖然大陸有持續舉辦交流活動、人民往來逐漸恢復的統計數字、福建也有融合示範區、離島旅客往來，與賴清德政府釋放的「善意」，但能不被扭曲而讓人民眼觀共見的，還是少數，反倒是政軍壓力消息較為人知。在這種氣氛下，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所最近連續丟出了敵意見解。這對關心兩岸人士來說，本是小事，但能炒到如此受矚，可知有力量持續希望兩岸不安外，見解反映的一些涵義也值得稍加留意。

該所近月發布兩篇博取注意的文章。關於機構特色與影響力，廈大夙負盛名的對台研究單位專家表示，該所非大陸對台研究體系單位，或曰這是小機構，文章也無代表性。換句話說，該所作的報告，中共高層應該是看不到的。

然而，還是有值得留意之處。限於篇幅，僅談七月該所「關於台商撤離後工業用地的處置」一文。該文表示隨國際營商環境變化，大量台商開始撤離大陸，將企業遷往東南亞、印度，許多大陸地方政府用高價回購台商閒置的工業用地，結果造成台商用大陸政府回購土地的錢，支持其產業外遷至其他國家，這實際上是在配合美國將產業鏈遷出大陸的策略，是變相的「資敵」；文末建議中共對已撤資企業一樣要按照土地稅收承諾納稅。

該文讓人覺得奇怪之處甚多。例如對於大量台商開始撤離大陸的指涉，與中共官方與媒體公布的數字不同，也有異於我工總2022年對已投資大陸台企所做的「中國大陸台商投資動向及產業分布研究調查」，當時結果指出，超過九成的業者仍選擇持續在大陸營運；而中共地方政府預算有限，過去為招商引資，大多採取土地財政手段，對有實力企業批地，台商則回報以地方經濟發展、繳納各式稅費與捐助攤派，並非白拿土地，對大陸的貢獻，中共總書記習近平也曾發話肯定過：中國大陸改革開放的功勞簿上要記上台胞、台企。現在卻好似單占了地方便宜？退一萬步講，按原來契約法規辦事，應屬合理。至於現在國際環境不利，連深受政府栽培的陸商，也有海外布局需要，何以特別點名台商？例如比亞迪汽車也在外國設立了乘用車生產基地，還剛計畫在巴基斯坦開設汽車組裝廠。

而廠商為了發展需要，分期利用土地，甚為常見。去年傳說富士康在多省被查稅與獲批土地將被收回，最後僅被罰人民幣兩萬元，而近日公司重返河南鄭州，投資十億元蓋總部大樓。如何適當的保有使用土地彈性，這是可以討論的城市規劃與經濟議題。但如果引申成「資敵」，這就不是專業，而是政治了。

可是這話題倒該引起兩岸政府留意大陸台商的處境。坦白說，生意人逐利而居，台商要能獲利，不會有遷廠問題。大陸方面應該要想，怎樣營造好的商業環境。相信多數地方政府確實是朝這方向邁進，但顯然還有更需努力之處。由於在陸台商有不同產業別、位居內陸沿海，與作內外銷生意情況各不相同，我們在此僅以受貿易戰影響產業、沿海外銷廠商情況來談，畢竟「台灣接單、大陸生產、外銷美國」三角貿易早已為人所知。

這批台商面臨的處境，除了生產成本逐年提高外，中美貿易戰使供應鏈出現斷裂重組，過去成功的貿易模式早已遭到挑戰，依賴出口的大陸台商就面臨何去何從的窘境。目前看來，至少有五個選擇：一、生產線全撤到東南亞、墨西哥等地；二、中國加一：搬一部分生產線到美國的「友岸」國家；三、一帶一路：跟著大陸帶路商機，開拓新興市場；四、轉向大陸內銷市場；以及五、鮭魚返鄉：經濟部前幾年宣傳很成功的「歡迎台商回台投資行動方案」即是。引起爭議文章批評的應該是第一項，但從相關數據與筆者田野調查見聞，台商多數選擇的，恐怕不是第一或五項。而除非是第五項，否則無論何者，台商都要面臨適應全新的社會文化、法規制度，還有陌生的通路等風險待克服。

除了那些待適應與風險須請地方政府協助克服外，回到爭議文章提到的廠區土地來說，許多早期來陸台商會遇到的問題是，如今一些台商聚集城市有高效運用土地的要求。他們之前投資受歡迎獲批的土地，現在城市區位好就變寸土寸金，地方政府藉由中央頒布土地市場改革意見的機會，加碼推出更嚴格的地方法規，包括在招商條件裡規定每畝地要徵收定額稅金，或要台商必須更有效率地使用土地，否則就必須遷廠還地，留給更有效率的使用者。

因為工廠區位通常不錯，土地徵收的賠償是否合理，在目前拮据的地方財政下，也易產生問題，這與爭議文章「高價回購」的認知相反，相信或有地方差異；而工人大多也是從附近招聘而來，一旦遷離，工廠或要重起爐灶，訓練新的工人，這又是一筆成本。

總結言之，本文透過討論爭議文章機會，呈現大陸台商面對轉型面臨的挑戰，乃至於與該文相反的觀察。台商對兩岸經濟發展著有貢獻、是兩岸關係的潤滑劑，尤其在官方冰封的現在，各地台商協會等於取代了海基會多數功能，也恐是民進黨政府真正能溝通的「既有管道」，幫忙解決過不少台流、與司法有關等兩岸問題，但奇怪的是，卻少有人為他們辯解。藉由此事，至少提醒兩岸政府好好珍惜這些台商，認真以對他們的貢獻與困境。