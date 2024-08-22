凱達格蘭論壇／美前駐聯大使海理：美台應簽自由貿易協議

賴清德總統（右）昨出席凱達格蘭論壇，與美前駐聯合國常任代表海理握手。記者曾學仁／攝影 賴清德總統昨出席凱達格蘭論壇，他在論壇中重申「和平四大支柱行動方案」，並指出台灣已大幅降低對中貿易依賴，強調台灣今年上半年對外出口，中國占比降至廿二年以來同期新低。美國前駐聯合國大使海理則呼籲美國與台灣簽署自由貿易協議。

「凱達格蘭論壇—二○二四印太安全對話」昨日登場，邀請到日本前首相野田佳彥、斯洛伐克前總理黑格爾、美國前駐聯合國常任代表海理等人出席活動，並發表專題演說，賴總統昨也親自出席開幕式，以英文致詞。

賴總統致詞時表示，中國擴張威權主義的對象，不限於台灣，中國經貿施壓的受害者，也不只有台灣，認為中國企圖改變國際上以規則為基礎的國際秩序，區域及全球民主國家必須更團結合作，才能抵抗威權主義擴張。

賴總統指出，台灣位在第一島鏈，直接面對來自中國的威脅，將維護台海的和平穩定，積極推動「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防力量、建構經濟安全、和民主國家強化夥伴關係，以及穩定而有原則的兩岸領導能力。

海理呼籲，美國應與台灣簽署自由貿易協議，降低中國的經濟影響力。並認為，中國不斷擴大國防預算，終有一日將具備占領台灣的實力，呼籲西方社會儘速採取行動，與台灣站在一起，不該等到中國犯台的那一天。

野田佳彥表示，日本歡迎台灣提出申請加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定），並表示，他個人對台海局勢深表憂慮，並堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫改變現狀的企圖。

黑格爾演說時點出經貿依賴的嚴重性，指斯洛伐克等歐洲國家在俄烏戰爭爆發前，長期依賴俄羅斯的能源供應，導致後來受制於俄國。