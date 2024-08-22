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日本自民黨青年局訪台北

聯合報／ 記者林麗玉王燕華鄭媁／連線報導
日本自民黨青年局訪問團昨拜會北市長蔣萬安（右），青年局長鈴木貴子（左）稱讚蔣是非常有魅力、了不起的領導人。圖／北市府提供
日本自民黨青年局訪問團昨拜會北市長蔣萬安（右），青年局長鈴木貴子（左）稱讚蔣是非常有魅力、了不起的領導人。圖／北市府提供

日本自民黨青年局訪問團昨先後拜會北市長蔣萬安、花蓮縣府，青年局長鈴木貴子稱讚蔣是非常有魅力、了不起的領導人，她也希望北市青年局、日本自民黨青年局一起創造未來。蔣萬安說，希望和自民黨青年局有更多具體合作，包括新創產業對接，年青朋友互訪等。

蔣萬安昨出席自民黨青年局長鈴木貴子與台北青年交流會活動，蔣用日文搭配手勢喊航海王經典台詞「我們是夥伴」，表達交流善意。

蔣萬安說，今年5月他拜會日本自民黨總部，當時就和鈴木貴子談到，北市6月1日青年局成立後，希望能和自民黨青年局有更多密切具體的合作，包括新創產業對接，年青朋友互訪等，都會持續推動。

鈴木貴子說，她看到的蔣萬安，是非常有傳達能力、魅力、了不起的領導人，她更希望北市青年局、日本自民黨青年局一起創造未來。

藍營人士認為，蔣上任後，除自民黨總裁麻生太郎去年訪台指名拜會；今年5月蔣萬安出訪東京，也特地回訪東京都知事小池百合子、自民黨總部等，這次自民黨青年局回訪，看得出蔣萬安在市政基礎下，積極布局亞太友好的夥伴關係。

國民黨主副主席連勝文前天於中央黨部，代表黨主席朱立倫歡迎4個月內兩度率團來訪的鈴木貴子及逾70名訪賓的自民黨海外研修團。鈴木貴子一行人昨傍晚也拜訪花蓮縣政府，觀看0403強震紀錄片，關切震災後重建狀況，由副縣長顏新章代表迎接。

鈴木說，縣府在最短時間將災害降到最低，值得學習，期待早日完成重建，會將「花蓮依然美好」訊息帶回日本，鼓勵到花蓮旅遊。

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