衛福部於健保會提不出總額範圍 醫改會：這是行政怠慢

明年度健保總額協商將於下月舉行，依往例衛福部應於8月提出明年度總額目標和範圍，供健保會委員作為協商的準備，但健保會今天舉行8月會議，衛福部仍未提出相關目標和範圍。醫改會表示，「這是行政怠慢」，恐阻礙協商討論。健保會執行秘書周淑婉說，今天衛福部未提出明年度健保總額目標、範圍報告，原因是行政院尚未完成核定，預計這一、二天完成核定後，衛福部會將書面資料轉給各委員，預計下月25日就會進行協商。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，今天健保會法定交議事項為「114年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，應由衛福部社保司說明行政院核定的114年度總額範圍及政策目標，以及健保署說明114年度全民健康康保險資源配置及財務平衡方案，並確認114年度醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診總額，但因行政院沒有完成核定，而未取得明年度總額政策目標和範圍。

吳奎彥指出，健保會下個月將進行總額協商，同時陸續召開相關會議，但今天未收到衛福部應交議的相關資料，因不清楚實際狀況，付費者、醫界委員無法進行初步討論、交換意見，而衛福部也沒有進一步的說明及交代，「這是行政怠慢」。

「依醫界提案，觀察明年總額的討論重點，為醫事人力問題、支付標準的調整、癌症篩檢的擴大、醫療利用率等。」吳奎彥說，但因資料不足，沒辦法完整地討論，但仍期待醫界與健保署應理性、實證的討論，為病人權益、醫療品質做好準備。

健保會執行秘書周淑婉說，今天衛福部未提出明年度健保總額目標、範圍報告，原因是行政院尚未完成核定，由於部份支出將改由公務預算支應，政院可能會有一些考量，預計這一、二天完成核定後，衛福部會將書面資料轉給各委員，不會影響總額協商的時程，預計下個月25日就會進行協商。