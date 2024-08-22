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表態選新北市長？ 劉和然：努力就會被看見

聯合報／ 記者劉懿萱楊正海／連線報導
新北市副市長劉和然。圖／聯合報系資料照片
新北市副市長劉和然。圖／聯合報系資料照片

2026年新北市長選戰藍綠白布局受矚目，新北副市長劉和然昨說「只要努力就會被看見」，被解讀首次表態選市長，民進黨新北黨部主委蘇巧慧讚賞劉是優秀政務官，祝福他。民眾黨則認為，劉和然要避免用市政資源，替自己搭選舉舞台。

TVBS前天公布最新民調，新北市長一役，台北市副市長李四川以40%支持度，領先蘇巧慧的32%及民眾黨立委黃國昌的10%支持度；若由劉和然出戰，支持度25%，低於蘇巧慧的支持度36%，另外有16%支持黃國昌，有20%未決定。

劉和然昨回應，不管是李四川或是自己都是事務官出身，代表「只要努力就會被看見」，他這一段時間也努力勤跑，看到李的民調表現好，對藍營來說是好的結果，他也會持續為市政做更多的貢獻，一起被看見。

被問是否參選新北市長？李四川昨說，離選舉還有2年多，不必要整天談選舉，他在台北市，最重要的是要把市政工作做好。

新北黨部主委黃志雄表示，市長選舉大家都能夠去努力，劉近期常出席黨部宣講，勤跑基層是往好的方向， 參選一定要表態獲得支持，黨中央會按照時間序來初選，歡迎優秀的人才都能夠表態。

已表態參選的蘇巧慧說，她現階段任務就是持續為民進黨在新北爭取更多支持，劉也是很努力認真的政務官，願意為新北一起努力，當然也祝福他。

民眾黨新北黨部主委陳世軒則說，新北擁有400萬人口，誰當市長就是全台最大諸侯，可想見競爭激烈，若劉有心角逐新北市長，希望能避免用市政資源替自己搭選舉舞台。

劉和然 李四川 蘇巧慧 陳世軒 黃國昌 黃志雄

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