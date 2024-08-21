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越共、斐濟會習近平喊一中 外交部：顛倒是非扈從中國

中央社／ 台北21日電

中國國家主席習近平19日及20日分別與越共、斐濟領導人會晤，會後聯合聲明喊出「一中原則」。外交部今天表示，中國扈從國顛倒是非，合理化中國威權擴張意圖的言論。

外交部下午發布新聞稿指出，中國國家主席習近平19日及20日分別會晤越共中央總書記兼國家主席蘇林（To Lam）及斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka），會後共同發表「中華人民共和國和越南社會主義共和國關於進一步加強全面戰略合作夥伴關係、推進中越命運共同體建設的聯合聲明」及「中華人民共和國和斐濟共和國聯合聲明」。

外交部表示，兩份聯合聲明皆謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部對此予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是民主自由國家，民主台灣與專制中國互不隸屬是長期以來國際公認的客觀事實，也是當前台海的現狀；中華人民共和國從未統治過台灣，台灣更不是中華人民共和國的一部分。

外交部直言，只有台灣的民選政府才有權在聯合國體系等國際場域代表台灣人民，中國及其扈從國家都無權置喙。

外交部強調，對於中國政府屢次藉與他國領導人會談場合，謬稱貶損台灣主權言論、一再誤導國際視聽，外交部表達強烈譴責與抗議。

外交部呼籲，扈從中國國家切勿罔顧歷史，更要認清中國極權專制本質，而非一昧配合中國顛倒是非、惡意貶抑台灣主權及合理化中國威權擴張意圖的言論，徒增國際社會的不穩定。

外交部也說，台灣將持續捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴強化合作，共同遏制威權主義擴張，堅定守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由、開放與繁榮。

外交部 斐濟 習近平 越南

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