主持行政院永續會 卓榮泰：2030年前投入9千億續推綠能

行政院長卓榮泰於今日主持「行政院國家永續發展委員會」時表示，為落實「2050淨零排放」目標，明年度中央政府已編列1161億元，預計2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能。他也請內政部設法優先達成建築節能50%，及其餘用電使用零碳再生能源。

卓榮泰表示，為因應全球氣候變遷，台灣以「2050淨零轉型」為使命，並於去年公布施行「氣候變遷因應法」；同時公布「十二項關鍵戰略」，明年度總預算更編列1161億元，較今年度成長21.6%，預計2030年前陸續投入9000億元預算，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資，將氣候變遷的挑戰化為綠色成長的契機。

此外，卓榮泰提到，政府將加速完成「強化電網韌性建設計畫」，以確保安全、穩定、永續的能源供應，協助百工百業落實淨零和綠色的產業雙軸轉型。

為帶動各領域永續發展，卓榮泰指出，總統府已成立「國家氣候變遷對策委員會」，肩負社會參與平台、社會溝通橋梁，及政策效能引擎等三項任務，以凝聚社會共識，穩健推動國家綠色成長戰略。

他說，行政院永續會則進一步擔任協調、分工、整合國家永續發展政策的重要平台，並推動落實跨部會、跨領域、跨主題的各項行動方案，加速推動「調適」及「減量」雙策略。

另在政府積極落實淨零建築策略上，卓榮泰說，未來要朝向淨零建築目標繼續努力，包括推廣智慧建築、綠建築、建築材料及建築營運減碳等，由公部門以社宅等公有建築帶頭推動，引導民間力量跟進，帶動智慧建築產業成長，公私協力，找出最符合台灣永續發展的淨零建築路徑。

環境部會中報告「我國因應氣候變遷調適行動的精進策略」，卓榮泰指出，第四期「國家氣候變遷調適行動計畫」將於明年開始討論及研擬作業，請環境部及各主責部會納入後續評估作業，全面提升國家整體調適及減緩衝擊的能力。

針對內政部「智慧綠建築與淨零建築轉型策略」報告，卓榮泰，「2050淨零轉型」是台灣重要使命及政策，在「十二項關鍵戰略」中，建築節能是其中重要的一環，請內政部參考國際能源總署（IEA）及國際淨零趨勢，設法優先達成建築節能50%，以及其餘用電使用零碳再生能源，以實踐2050年淨零建築的目標。