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凱達格蘭論壇 前拉脫維亞副總理：阻止侵略需展現韌性

中央社／ 台北21日電

建構經濟韌性成為矚目焦點，前拉脫維亞副總理帕布瑞克斯今天表示，如果要阻止可能的侵略，就要將經濟與政治手段相結合，並且展現願意捍衛自己的價值觀、社會與國家，「這就是韌性」。

外交部與遠景基金會今天舉辦第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，下午進行「經濟安全與經濟脅迫」場次論壇，由台灣美國事務委員會主委顏慧欣主持，邀請各國學者、前官員與談。

加拿大渥太華大學公共及國際事務研究所所長巴里斯（Roland Paris）指出，經濟安全是為了減少個人和集體的脆弱性，如同台灣減少對中國的經濟依賴，許多國家也在降低供應鏈的風險，並與志同道合的國家加強夥伴關係，但對經濟安全的渴望也有可能破壞經濟繁榮，也有可能造成保護主義，也不利於和平，而這沒有魔法解方，需要透過制定政策來保持平衡。

曾任南韓通商產業部長的美國皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員呂漢辜（Han-Koo Yeo）指出，保護主義在世界各地蔓延，但國家之間的相互依賴是不可避免且重要的，特別像是韓國、台灣這類型的國家，亞洲國家應該相互合作，一同面對氣候變遷、供應鏈等挑戰。

目前為拉脫維亞北歐政策中心主席的帕布瑞克斯（Artis Pabriks）表示，烏俄戰爭的結果將影響到全球格局，國際社會對俄羅斯實施多項經濟制裁，這是必要的，但經濟制裁從不會單獨發揮作用，特別是對專制國家的效果不好，而拉脫維亞從烏俄戰爭所學到的一件事，就是加強對區域合作，特別是與波羅的海鄰國立陶宛、愛沙尼亞等周邊國家合作。

帕布瑞克斯說，因為這些周邊國家都瞭解風險與挑戰，對於太平洋地區也是如此，因為任何危急都會觸及到周邊國家，例如日、韓、菲等國，因此台灣如果想維持和平且不被挑戰，區域整合和區域合作相當重要，而想阻止可能的侵略，必須將經濟、政治手段加以結合，並且展現願意捍衛價值觀、社會與國家「這就是韌性」。

戰爭 拉脫維亞

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