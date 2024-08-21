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美前駐聯大使海利促簽美台FTA 弱化陸經濟脅迫

中央社／ 台北21日電
前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）（中）21日在台北出席第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，和與會者交談互動。圖／中央社
前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）（中）21日在台北出席第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，和與會者交談互動。圖／中央社

美國前駐聯合國大使、曾角逐美國共和黨總統提名的海利今天表示，西方國家應「硬起來」與台灣站在一起；美國更應與台灣簽署自由貿易協定，這不僅能互利，更能弱化中國經濟脅迫。

新政府上任後首場區域安全論壇「凱達格蘭論壇」今天登場，今年以「印太安全對話」為主題，邀請日本前首相、眾議員野田佳彥（Yoshihiko Noda）及斯洛伐克前總理赫格（Eduard Heger）、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）發表專題演講，來自11國的15名政要以及各國駐台使節與會。

這是海利首次來台灣，她的演講稱台灣為「勇氣、自信和永不妥協之地」，並向美國以及自由國家喊話，必須立刻與台灣站在一起；目前是數十年來最嚴峻的時刻，但西方自由國家卻不夠強健。

「美國應與台灣簽署自由貿易協定（free-tradeagreement）」，海利提及，西方國家應啟動立即的經濟重建，美台FTA不僅能互利，更能弱化中國經濟脅迫，這是愈快愈好。

她進一步說明，台灣包辦全球近2/3半導體製造，若非台灣，過去30年的科技革命恐怕不會發生；中國也在苦苦追趕台灣的科技發展，美國與自由國家應就此張開雙臂擁抱台灣。

海利說，台灣也致力於區域安全，國防預算佔GDP2.5%，且連7年提升國防預算，「我為台灣喝采」，也期望其他國家能跟進，台灣的國防預算已與加拿大旗鼓相當，若美國盟友向台灣看齊，這世界會變得更加安全。

海利強調，西方應開啟重建實力的道路，第一步就是現代化軍隊，包括核潛艦、匿蹤轟炸機以及戰艦，並將重心移往東亞，加速製造反艦、防空系統，以及無人機、無人武器等新科技。

她也提及，西方須祭出外交閃電戰，美方應提高台灣的國際舞台，台灣不應再被國際事務噤聲，尤其台灣的自由、民主力量，台灣應有權力發聲，只要台灣發聲就能與中國暴政形成對比。

她說，不應讓對中國的恐懼控制民主，而是中國懼怕自由的台灣，台灣近2400萬人已證明，能過得比生活在中國暴政之下的14億人還要好。

「這勢必引起中國反制」，海利坦言，北京會對美國及其他挺台國家威脅興戰；中國現在沒有足夠力量侵台，但中國終究會做到，因為中國軍費是台灣的13倍，因此西方國家必須加快腳步，如果在就採取必要措施，中國將對動武有所遲疑。

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