觀選團與美政要交流 裴洛西盼強化台美經貿關係

美國民主黨召開全代會，外交部組成跨黨派代表團赴美觀選。民進黨表示，聯邦眾議院前議長裴洛西與台灣代表團交流並提到，她2022年訪台目的，就是要表達對台灣的支持是參眾院跨黨派共識，希望接下來能夠強化台美經貿關係。

民進黨派代表赴美觀選，民進黨今天發布新聞稿表示，訪團拜會伊利諾大學，就科技交流、教育研究、科技應用醫學進行深入討論，緊接著參與芝加哥全球事務研討會。

訪團成員、民進黨高雄市議員湯詠瑜表示，伊利諾大學與位在高雄的中山大學、高醫，以及即將在高雄設立分部的陽明交大、清大均有密切合作，透過基層草根的互動，能累積長遠且廣面向的合作關係，特別是從教育出發，可以帶動更多連結，將更有助高雄在轉型往高科技及智慧醫療、數位城市發展。

外交部舉辦「台灣之友」聚會，裴洛西（NancyPelosi）、聯邦眾議員克利佛（Emanuel Cleaver）等超過40位美國民主黨人士參與，與台灣代表團交流。

民進黨表示，裴洛西在交談中再度提及2022年訪台的目的，就是要表達對台灣的支持是參眾院跨黨派的共識，希望接下來能夠強化台美經貿關係。

民進黨說，代表團前往美國民主黨黨代表大會（DNC）會場，聆聽前總統歐巴馬（Barack Obama）與前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）壓軸演說，民進黨代表團也把握機會觀選兼拚外交。