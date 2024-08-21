總統盼台日簽雙邊經濟夥伴協定 野田佳彥挺入CPTPP

總統賴清德今天接見日本前首相野田佳彥等人表示，台灣與日本未來在半導體、人工智慧、次世代通訊等領域也都有很大的合作空間，期盼台日能夠簽署雙邊經濟夥伴協定，深化經貿夥伴的關係。

此外，總統表示，台灣也積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望訪賓發揮影響力，一起努力讓台日合作再升級。野田佳彥則說，針對台灣提出申請CPTPP，日本表示歡迎。

總統賴清德下午接見日本前首相暨立憲民主黨最高顧問、眾議員野田佳彥等一行人致詞表示，熱烈歡迎野田佳彥率團訪台，並且擔任凱達格蘭論壇專題演講人，2019年5月他訪問日本時，曾經拜會野田佳彥，今天很高興可以在總統府見面交流。

他說，上次見面時野田佳彥提到日本大地震，來自台灣的支持，日本人一輩子不會忘記。總統也說，在疫情期間，日本捐贈數百萬劑的疫苗給台灣，共同克服疫情的困難，這份情誼台灣人也不會忘記。

總統表示，尤其今年花蓮震災過後，日本政府與各界友人紛紛捐款援助台灣，讓人感受到來自日本的關心與支持，他再次代表國人向日本各界表達最由衷的感謝。

他說，台日之間有深厚的情誼，更是彼此重要的夥伴，相信不論是在防災、經貿或安全等各領域議題，台日都能夠有更多的交流合作。

他強調，面對威權主義的擴張，日本政府除了強化自我防衛能力，也加強與各國的合作，建構多層次網格狀區域協防網絡，來展現維護國際秩序的決心。

他要藉這個機會要感謝日本政府以及野田佳彥等日本友人對台海安全的重視和支持，台灣會持續提升國防實力跟日本攜手合作，共同守護區域以及全球的和平穩定。

總統表示，上任後已經宣布要打造台灣成為人工智慧之島，台灣與日本未來在半導體、人工智慧、次世代通訊等領域也都有很大的合作空間，期盼台日能夠簽署雙邊經濟夥伴協定（EPA），深化經貿夥伴的關係。

他說，台灣也積極爭取加入CPTPP，希望在座訪賓都能發揮影響力持續給予台灣支持與協助，一起努力讓台日合作再升級，促進彼此的進步發展。

野田佳彥致詞說到，對於520賴總統宣誓就任，由衷表示祝賀。為什麼記得520這麼清楚，野田佳彥說因為那天也是他的生日。他記得總統在就職演說當中，特別強調「和平」，「和平」2字總共出現23次。

他認為，這表示兩個意思，第一，內心強烈希望台海地區能夠和平，第二，可能也是對這個地區跟台海抱有相當程度的危機感。台灣面臨許多困難的課題考驗，期盼總統能夠發揮高度領導統御能力，能夠克服諸多困難，身為鄰國的日本，也願意從旁來協助。

野田佳彥表示，他在凱達格蘭論壇專題演講中多次強調，日本支持台灣以觀察員的身分參與WHO的年度大會。另外，針對台灣提出申請CPTPP，日本表示歡迎。他更特別提到，日本跟國際社會有充分認識台海和平穩定的重要性，反對以武力片面改變現狀的作法，兩岸的問題必須要以和平方式來解決，未來也會持續向國際社會來發聲。