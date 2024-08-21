賴總統「台南幫」接二連三出事 白委：綠營內鬥白熱化

民進黨立委林宜瑾國會辦公室遭搜索，民眾黨立委張啓楷今天說，從行政院前發言人陳宗彥、交通部長李孟諺，再到林宜瑾辦公室被搜索，正好說明「台南幫」出事有一就有二，無三不成禮，潘朵拉的盒子一打開，象徵民進黨內鬥刀刀見骨，未來必是血流成河。

林宜瑾位於立法院的國會辦公室，今天上午遭到檢調人員搜索，立法院發布新聞稿指出，檢調搜索立法院委員研究室，依照立法院往例由檢方通知院方，然後再派人陪同配合，基於偵查不公開，對於詳細案情並無所悉。

張啓楷晚間透過新聞稿表示，檢調搜索林宜瑾國會辦公室，可能與詐領助理費問題有關，消息一出驚動朝野，外界對此有諸多揣測，懷疑是民進黨內鬥白熱化，不過相關具體案情，仍有待檢調釐清和對外說明。

張啓楷指出，林宜瑾是新潮流系立委，被視為賴清德總統的子弟兵、「新賴系」的核心成員，上個月民進黨中央權力改組，隸屬「燦系」的桃園市議員呂林小鳳，原本要投給穩當選中常委的林宜瑾，因為加蓋手印造成廢票，導致林宜瑾籤運不佳而落榜，此一「廢票」風波被視為出手反撲，包括非新潮流、非賴系、前總統蔡英文的敲山震虎。

張啓楷表示，桃園市前市長鄭文燦是蔡英文原本屬意的接班人，賴總統先前因為檢調查辦、羈押鄭文燦，固然獲得肅貪好評，同時剷除黨內頭號政敵，鞏固自己的權力基礎，黨內反彈的後座力仍不容小覷，潘朵拉的盒子一打開，象徵民進黨內鬥刀刀見骨，「網內互打」全面爆發。

張啓楷也說，按照綠營內鬥傳統，未來必是血流成河，近期賴總統的「台南幫」接二連三出事，自然也是早可預期，而從陳宗彥嫖妓被起訴、李孟諺爆出八卦秒辭交通部長，再到今天林宜瑾辦公室被搜索，正好說明「台南幫」出事有一就有二，無三不成禮。