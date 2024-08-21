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促國土計畫法明年4月上路 國土署：加強溝通凝聚共識

中央社／ 台北21日電

國土署今天說，國土功能分區劃設尊重現況，不會影響民眾既有合法權益，未來可利用通盤檢討調整；為使國土計畫法在明年4月底如期上路，會加強溝通，盼中央地方一起努力讓國土永續發展。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，昨天舉辦國土計畫政策說明研討會，若干團體、學者或縣市政府主張被劃入農1不該是懲罰，要保障農二代等訴求；甚或提及現行個案變更將因國土計畫法而受限。

國土署說，國土功能分區劃設充分尊重現況，也保障民眾合法權益，採計畫變更，搭配通盤檢討、鄉村地區整體規劃等機制，讓國土資源有更妥適的運用。外界流傳國土計畫法將使個案不得變更、被劃設為農1或農2就不能變建地等傳言，都是有心人士刻意以話術混淆的錯假訊息，請民眾切勿輕信。

國土署指出，有學者及若干縣市提及，如何確保被劃設為農1的農民權益，農業部代表在現場說明，未來將透過堆疊式給付、農地農用的「4稅3保」，包括地價稅、土地增值稅、贈與稅及遺產稅免徵，以及農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險及農民退休儲金等多元管道，讓實際務農者從生產環境、就業支持及所得收益，都能獲得尊嚴及保障，詳細規劃預計9月正式對外說明。

國土署也說，國土保育地區是目前區域計畫內位於特定水土保持區、水源保護區、國家公園或野生動物重要棲息等環境敏感地區，現行相關規定都有規範。

國土署指出，今年4月行政院召開會議請各環境敏感地區主管機關應確實持續檢討、更新圖資，國土署將掌握最新圖資並供地方政府規劃利用，地方政府未來可依照國土計畫法，配合環境敏感地區範圍，適時調整國保區邊界。

國土署表示，為使國土計畫法明年如期上路，已拜訪11縣市政府溝通說明及釋疑，截至目前已有11個縣市政府送內政部審議，8月底前將增加到12個縣市。國土計畫政策說明研討會將持續在中、南部辦理，面對面意見交流，化解各界疑慮，凝聚推動共識。

國土署呼籲，尚未提報國土功能分區圖審議的縣市政府儘速提送，以利將地方關切議題，透過審議過程，與中央各部會共同討論。國土計畫法是為了因應氣候變遷而制定，中央地方應一同努力，讓國土計畫法如期上路，共創發展及永續雙贏。

國土署 國土計畫法 農民

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