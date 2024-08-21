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近5年路樹倒塌釀賠償逾2757萬 監院促政院檢討改進

中央社／ 台北21日電
彰化芬園郵局一名孫姓郵差4月26日中午，騎機車送信行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒落的黃花風鈴木壓死。圖／民眾提供
彰化芬園郵局一名孫姓郵差4月26日中午，騎機車送信行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒落的黃花風鈴木壓死。圖／民眾提供

監委王幼玲今天說，調查發現，近5年路樹傾倒通報的賠償案共112件，造成3人死亡、賠償逾2757萬元，監察院建請行政院督促農業部、內政部及各縣市政府檢討改進，以維民眾福祉。

王幼玲透過新聞稿指出，近來頻繁發生市區道路路樹在風雨過後無預警傾倒，民國108年到112年10月31日止，各縣市路樹傾倒通報的賠償案件共計112件，造成3人死亡、23人受傷、124件車損，賠償金額共新台幣2757萬餘元。

王幼玲說，今年4月26日因連日大雨，彰化縣郵務士在投遞途中遭倒塌路樹砸中身故，同日在高雄市澄清湖園，也有樹木倒塌砸中在園區散步的66歲李姓男子不治死亡；7月颱風天高雄鳳山區路樹連根拔起，當場砸死路過上班的女騎士。

王幼玲表示，路樹傾倒造成民眾傷亡或財損等憾事，不僅衍生國家賠償爭議，重創政府形象。在極端氣候下，強化都市綠基盤韌性的重要性，才能保障民眾生命財產安全。監察院她所提調查報告，函請行政院督促農業部、內政部及各縣市政府檢討改進。

王幼玲指出，在調查台北市中山北路1段發生路樹無預警倒塌，砸死機車騎士事件時發現，全國只有11個縣市政府建立例行性巡檢作業標準程序，8個縣市政府有要求執行人員須具備專業能力，7個縣市政府有防治及巡檢褐根病措施，顯示仍有過半縣市政府尚待建立相關機制。

王幼玲說，行政院宜督促中央相關業管部會，協同並適時支持各縣市政府持續鍊結科技智慧，以精準預防、妥善巡檢與生物防治法，強化都市綠基盤韌性，以回應聯合國永續發展目標（SDGs），建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。

王幼玲表示，內政部「市區道路及附屬工程設計標準」及其設計規範，雖明定喬木植穴尺寸與存活所需最小土壤厚度，但相關規定僅適用於新建道路。國土管理署應持續督促各市區道路主管機關參照相關原則因地制宜，營造人本空間及提升生活品質。

監察院 行政院 路樹

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