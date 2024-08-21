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賴清德：租金補貼提升至75萬戶 繼續投資未來世代

中央社／ 台北21日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德今天說，行政院會已通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，延長計畫時間、並放寬計畫受惠人數。從明年起，補貼戶數將由現行的50萬戶、提升至75萬戶；他說，持續投資未來世代，是不變的目標。

民進黨今天召開中常會，賴清德致詞提到，這個暑假期間，中央黨部舉辦許多面向青年的活動，包含，青年部、性平部、新住民部、中國部、民主學院等不同部門，都有舉辦營隊、課程、講座等多元的活動；同時，各地方黨部也一一響應，提供青年更多機會參與公共事務。

他說，青年部開放「國務青」團隊提案競賽，讓年輕世代能夠主動提出關心的議題、規劃活動，進行更深入的議題探討。

賴清德表示，透過提案競賽，已在全國各地，推出超過50場的實體活動，涵蓋不同縣市。這些由青年一手規劃的活動，有時事討論、政策辯論、走讀工作坊、語言文化課程等多元的形式。

他說，有許多青年重視多元族群議題，包含原住民、客家以及新住民，都有豐富的計畫，正在持續進行。由不同文化視角的青年、帶領民進黨看社會，藉由多元、活潑的方式，讓民進黨了解青年的需求、聽見多元的聲音。

此外，賴清德指出，許多青年相當關心租金補貼計畫的未來規劃。根據國土署的統計，18歲以上到未滿25歲的年輕人，對租金補貼政策的滿意度超過7成，顯示這項政策，對於年輕世代有實質的幫助。

他說，上週行政院會已通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，延長計畫時間、並放寬計畫受惠人數。從明年起，補貼戶數將由現行的50萬戶、提升至75萬戶；此外，今年申請且符合資格者，超出50萬戶，也會全數補貼。

賴清德表示，內政部已委託法扶基金會，從8月開辦，免費提供租屋族，租屋糾紛法律諮詢服務。租客申請租金補貼，如果有疑問，由政府提供協助，同時政府也會持續鼓勵房東成為公益出租人。

他指出，持續投資未來世代，是不變的目標，除了協助青年減壓，民進黨也必須不斷與年輕世代溝通、對話，了解年輕人的需求，才能為年輕人打造更好的未來、和更好的台灣。

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