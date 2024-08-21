凱達格蘭論壇演說 海莉籲西方挺台：中國終究會有實力占領台灣

凱達格蘭論壇今日登場，曾與前美國總統川普角逐共和黨總統候選人提名的美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）受邀發表專題演講。她認為中國不斷擴大國防預算，終有一日將具備占領台灣的實力，呼籲西方社會應儘速採取行動，與台灣站在一起，不該等到中國犯台的那一天。

「凱達格蘭論壇—2024印太安全對話」今邀請海莉發表演說。她認為，我們正生活在近十幾年來最危險的時刻，並指出西方社會的弱化導致威權主義的擴張，要是西方社會能夠團結，保持強大，那俄國根本不會入侵烏克蘭，中共也將對染指南海思量再三，也不會騷擾越南、菲律賓、南韓，和日本，更將大幅減少對台的侵擾；中國將明白犯台非明智之選，若輕易動武，不僅將面臨失敗，還可能造成共產黨的滅亡。

然而，今日的西方社會並非如此，海莉呼籲，西方應該重建其強大，首先最重要的就是軍隊現代化，她強調，核子潛艇、隱形戰機，和戰艦不可能一夜建成，所以西方國家應該即刻開始建造，同時立即加速建造反艦、防空系統，包括無人機，和自動化武器等。

此外，海莉認為，西方國家應該立刻強健經濟，呼籲美國應與台灣簽署自由貿易協議，降低中國的經濟影響力。她表示，更緊密的經貿連結，及貿易航路的變動需要時間，認為更需要加緊開始。

最後，海莉呼籲，西方國家應盡快展開外交快攻，美國應該將台灣提高到世界舞台，不該讓台灣在國際事務中被消音，並認為台灣受到聯大2758號決議的不公平待遇，北京政府利用該決議認定台灣是中國的一部分，但2758號決議文沒有這樣的效力，它根本沒有提到台灣。

海莉並表示，如果美國，和其他國家對台灣表達支持，北京政府不但會反對，還將持續以戰爭作為威脅。她認為，目前中國尚不具占領台灣的實力，但終究會有，畢竟他花費比台灣多12到13倍的國防預算。正因如此，她認為，西方國家需要加速，應該今天就與台灣站在一起，而不是等到中國侵犯台灣。她說，假如我們現在走對的步驟，中國就不會輕易開戰。