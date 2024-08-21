明年治水預算551億大增4成 政院揭三大目標、成立任務編組

凱米豪雨重創南台灣，經濟部、農業部、內政部明天將赴行政院會報告「系統性治水」。行政院工程會主委、政務委員陳金德指出，未來三大治水原則為，不能造成重大人員傷亡、財產損失及長時間生活不便，政院已成立「水及流域永續推動小組」作為統籌平台，並羅列逾十項子題，將分年度推動汙水下水道接管。

賴清德總統日前指出，因應凱米災情，明年度中央政府總預算，整體治水經費比今年度增加159億元，達551億元，增加超過40%。據悉，其中包含總預算351億元、前瞻計畫180億元及特種基金20億元。行政院長卓榮泰上周二主持「系統性治水」會議，盼透過優化法規、制度、執行面等全面提升承洪韌性。

工程會掌管全台公共建設，凱米致災後，地方政府因災準金用罄向中央求助，共12縣市、提出192億的經費需求。陳金德說明，不同以往，此次為縮短作業時間，政府兵分多路與縣市當面溝通，逾1000萬元以上的項目須經現勘，評估確切經費，工程會再予以審查，最終經費尚待確定。

陳金德說，跟過去幾年相比，此次退水相對快，未造成民眾長時間不變，到達一定警戒時便強制撤離山區民眾、封路；針對治水，政府從過去的8年800億到前瞻計畫，已經達到一定效果，儘管仍有淹水、溢堤，但沒有造成重大人員傷亡或財產損失。

卓內閣目前正研擬系統性治水策略，陳金德解釋，除了經費增加，「從山上到大海，都要考量治水」，山區水庫集水區部分，要重視森林保育、水土保持，接著是農田排水、野溪疏濬，市區側溝清疏，水利署近期正推廣「在地滯洪」，讓二期休耕的農田成為天然滯洪池。

他說，隨著極端氣候造成豪大雨頻率變高，政府三大治水原則，為不能造成重大人員傷亡、財產損失及長時間生活不便。

行政院現已成立「水及流域永續推動小組」，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，秘書長龔明鑫、陳金德擔任副召集人，幕僚單位是經濟部水利署。

陳金德解釋，除了治水之外，取水、用水、汙水處理都會是重點。取水部分，包括淨化水源成可飲用的自來水，除了水庫外能否開發使用伏流水；用水部分，含括民生、工業、農田灌溉用水，三者可能互相競爭，要整體考量。

汙水處理部分，陳金德坦言，台灣汙水下水道接管率碰到瓶頸，僅完成20％至30％，瑞士洛桑管理學院曾發布統計，台灣在67個國家中是後段班，排名第48名；民生污水要設立水資源中心、接管、取得民眾同意，工業廢水則加強取締、鼓勵做再生水，並加強汙染防治。

他說，未來推動小組將作為統籌平台，無論是跨部會協調、預算分配，落實計畫性治水和水的永續使用，也會將汙水下水道處理比照過去治水、前瞻計畫，分年度來做。