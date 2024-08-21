美民主黨綱納6項保證 國民黨：重視台海局勢

美國民主黨新黨綱強化應對中國脅迫，首納對台6項保證。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，民主黨在新的黨綱中提到台灣，可以看到對台海未來局勢的重視。不管是共和黨、民主黨對台灣都很重視，現階段不需要押寶。

美國民主黨近日通過2024年版黨綱，將持續強化聯盟，確保中國無法脅迫鄰國，首度放入對台6項保證，並重申美國的一中政策，以堅定維護台海和平穩定的承諾，任一方不會片面改變現狀。

李彥秀今天在國民黨中央黨部受訪指出，民主黨在新的黨綱中提到台灣，更把美中3個公報、6項保證納入，可以看到對台海未來局勢的重視，可見未來無論共和黨還是民主黨贏得美國總統大選，對台灣都很重視，現階段不需要押寶。

李彥秀表示，民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）重視兩岸及兩岸和平，相信是延續現任美國總統拜登（Joe Biden）的政策。今年台灣總統大選，拜登就有多次強調，希望兩岸維持好的溝通，相信賀錦麗也會維持這樣的政策，並在民主黨新的黨綱當中強化得更清楚。

媒體詢問，法院法拍原國民黨台南市黨部等多筆黨產後，黨產會在今年7月共收回新台幣1億84萬860元。李彥秀說，對於黨產的處理，國民黨有一貫態度，也尊重對於歷史的軌跡有各自不同的看法，國民黨尊重法院的判決，但賴政府要思考是否要有這麼多情緒上的語言挑起對立。

針對民眾黨立委黃珊珊因政治獻金風波遭民眾黨停權3年，無法代表民眾黨參選2026台北市長選戰，李彥秀表示，對於黃珊珊被停權，尊重民眾黨最後的決定，但黃珊珊上次參選台北市長是用無黨籍參選，且目前離2026地方選舉還有2年的時間，會產生什麼變化，民眾黨會用什麼樣的決定都還是未知數。

李彥秀指出，未來台北市長選舉是藍綠對決，還是仍舊是三腳督競爭，她覺得台北市長蔣萬安跟市議會黨團搭配，把市政做得更好，就可以爭取更多台北市民的支持，這才是重點。

媒體詢問，國民黨新竹市黨部討論新竹市長高虹安應在年底請辭，讓藍白有機會提前談新竹市長合作。李彥秀說，整個狀況是動態的變化，這也牽涉高虹安本人未來政治生涯規劃，跟民眾黨內部的判斷，未來藍白在這局如何做討論，相信黨對黨之間都會有因應的做法。