國民黨觀選有感：歐巴馬演說有高度 訴諸希望 值得參考

美國前總統歐巴馬今天在民主黨全國代表大會發表演說，國民黨觀選代表團表示，重量級陣容出面力挺，一掃過去民主黨內提名雜音，讓民主黨士氣大振。歐巴馬直白呈現政治極化的趨勢，拉出高度訴諸尊重與希望，獲得現場及媒體高度的喝采；是否要激化的政治對立，也值得台灣深思。

國民黨代表團成員、立委邱若華指出，壓軸登場的歐巴馬指美國政治極化對立嚴重，希望傳遞給民眾「互相尊重」的基本民主概念，歐巴馬鼓勵支持者選擇穩健的領導者，並重申「希望」的主軸，呼籲民眾支持賀錦麗。

此外，在台灣之友活動，美國眾議員榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）驚喜現身，國民黨代表團表示，訪團與裴洛西互動甚多，她強調「對台灣的支持不曾改變」，表達對區域和平的關心和對台灣的堅定支持。她更提及時刻關注台海的漁船事件，以及台灣民主自由的可貴。

國民黨立委許宇甄提及，民主黨新通過的黨綱，首度將對台六項保障放入，強調美國會確保兩岸的任一方不會片面改變台海現狀，在對中戰略上，賀錦麗維持與拜登政府的基本立場。但實務上，賀錦麗著重美中高層互訪與對話恢復，「去風險化」取代「脫勾」的方向與黨主席朱立倫強調的「強化國防」與「交流對話」 2D戰略，維持區域和平穩定發展不謀而合。

跨黨派訪團並與密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、密蘇里州聯邦眾議員克里弗（Emanuel Cleaver, D-MO）交流，針對賀錦麗的AI開放政策與法案制定深度討論。國民黨代表團表示，賀錦麗支持拜登的AI行政命令，關注AI詐騙與保護消費者，發展AI科技一定有風險，所以必須善用科技來有效控制管理，國民黨會持續提出先進法案的制定保障人民權利。

訪團上午也前往伊利諾大學DPI中心參訪，與總校長柯霖（Timothy Killeen）、各學院院長，針對科技教育、醫療生技、AI以及華語文教育進行交流，談及台美可在教育方面更深化合作，拉近雙邊關係。

國民黨立委葛如鈞說，從科技發展來說，從網路瀏覽器先驅 MOSAIC、到 CMOS 感測器的研發，都有伊利諾大學系統的影子。伊大設立集合全球創新人才和發展策略的DIP，和全球首個以工程開發為主的醫學院，都值得台灣的教育界及教學系統思考。

2024民主黨DNC觀選團，國民黨代表團成員包括，立法委員許宇甄、立法委員葛如鈞、立法委員邱若華、駐美代表處秦日新大使以及黨發言人楊智伃。