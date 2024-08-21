快訊

技嘉集團創辦人劉明雄凌晨安詳辭世 享壽64歲

懶人包／任天堂博物館10月2日開幕「門票抽選制」！預約教學、價格一次看 這1物千萬別丟

要求民進黨員私生活「克制、檢點」 賴清德說重話了

監院調查餵藥案糾正新北 市府：尊重監察院結果

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北幼兒園餵藥案，監院調查結果出爐並通過糾正案。新北市府表示，尊重監察院結果。本報資料照片
新北幼兒園餵藥案，監院調查結果出爐並通過糾正案。新北市府表示，尊重監察院結果。本報資料照片

新北幼兒園餵藥案，監院調查結果出爐，並通過糾正案，明天向外界說明。新北市府今表示，尊重監察院結果，待明日監院說明再做進一步回應。

新北市板橋私立幼兒園遭控教師，疑似餵食兒童三級毒品巴比妥酸鹽類及四級毒品苯二氮平類，全國譁然。但該園兒童毛髮檢驗均未檢出毒物成分，因證據不足，相關人士均不起訴處分。

部分幼童家長對毛髮檢驗的結果提出質疑，且認為最終結論仍存有諸多疑點。去年9月，高檢署偵查完認為新北地檢署有調查不完備之處，將該案發回新北地檢署續查。

監委葉大華、蔡崇義、林郁容今表示，新北市政府行政調查與檢驗處理有多項違失，監院已通過糾正案。對此，新北市府今表示，尊重監察院結果，待明日監院說明再做進一步回應。

幼兒園 新北 監察院

延伸閱讀

教育部教保資訊網未公告新學年收費 幼兒園跳腳向監察院陳情

新北幼兒園餵藥案 監院通過糾正新北市政府明公開說明

核二室外乾貯場卡水保計畫 新北：台電申報就可開工

監院4月發現帳目不符 顏若芳：一定是先通知柯文哲本人

相關新聞

高虹安誣告判刑10月 綠批不知反省、藍力挺上訴

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，而她與旅美教授陳時奮的博士論文誣告官司今天也宣判，...

衝著賴清德來！台南幫一周三人中箭 反賴陣營下位瞄準誰

擔任民代逾26年的民進黨立委林宜瑾今遭偵辦詐領助理費，她擁有正統新潮流背景，更是賴系立委林俊憲爭取台南市長寶座的身邊悍將，卻成賴清德當選總統後、近期第三名落馬的「台南幫」子弟兵，逐漸形塑「賴系不可靠」氛圍；反賴陣營的反撲，外界開始關注下一位中箭是誰？

國民黨觀選有感：歐巴馬演說有高度 訴諸希望 值得參考

美國前總統歐巴馬今天在民主黨全國代表大會發表演說，國民黨觀選代表團表示，重量級陣容出面力挺，一掃過去民主黨內提名雜音，讓...

賴清德網路聲量難敵蔡英文 綠營用一祕密策略彌補

前總統蔡英文卸任後鮮少公開行程，也幾乎未對時政發表言論；不過，蔡英文在網路社群的「熱度」依舊不減，尤其對照現任總統賴清德，蔡不論在臉書或IG發文，按讚與分享數幾乎都比賴清德「技高一籌」。社群專家認為，蔡英文與賴清德的「人設」有差異，短期內賴要扭轉網路聲量並不容易，但專家也觀察到，綠營現有一「祕密策略」，彌補賴在社群表現的不足。

監院調查餵藥案糾正新北 市府：尊重監察院結果

新北幼兒園餵藥案，監院調查結果出爐，並通過糾正案，明天向外界說明。新北市府今表示，尊重監察院結果，待明日監院說明再做進一...

前日相野田佳彥：台灣是重要夥伴 挺台無黨派差異

日本執政黨、自由民主黨新任總裁熱門人選石破茂14日重申對台支持。立憲民主黨最高顧問、前日相野田佳彥今天指出，台灣是共享民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。