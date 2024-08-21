監院調查餵藥案糾正新北 市府：尊重監察院結果

新北幼兒園餵藥案，監院調查結果出爐，並通過糾正案，明天向外界說明。新北市府今表示，尊重監察院結果，待明日監院說明再做進一步回應。

新北市板橋私立幼兒園遭控教師，疑似餵食兒童三級毒品巴比妥酸鹽類及四級毒品苯二氮平類，全國譁然。但該園兒童毛髮檢驗均未檢出毒物成分，因證據不足，相關人士均不起訴處分。

部分幼童家長對毛髮檢驗的結果提出質疑，且認為最終結論仍存有諸多疑點。去年9月，高檢署偵查完認為新北地檢署有調查不完備之處，將該案發回新北地檢署續查。

監委葉大華、蔡崇義、林郁容今表示，新北市政府行政調查與檢驗處理有多項違失，監院已通過糾正案。對此，新北市府今表示，尊重監察院結果，待明日監院說明再做進一步回應。