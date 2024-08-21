快訊

與女友吵架又找嘸人 狠心生父將滿月男嬰棄置錢櫃門口

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

遊日必看！記名Suica西瓜卡、PASMO 9月1日復活開賣 還有2大交通卡買得到

前日相野田佳彥：台灣是重要夥伴 挺台無黨派差異

中央社／ 台北21日電
第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」21日在台北登場，前日本首相野田佳彥（圖）應邀出席，並擔任專題演講貴賓。中央社
第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」21日在台北登場，前日本首相野田佳彥（圖）應邀出席，並擔任專題演講貴賓。中央社

日本執政黨、自由民主黨新任總裁熱門人選石破茂14日重申對台支持。立憲民主黨最高顧問、前日相野田佳彥今天指出，台灣是共享民主、自由、人權和法治等基本價值的重要夥伴，日本對台支持和避免危機事態發生並無黨派差異。

野田佳彥訪台，今天於「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」發表專題演講，並接受中央社專訪。

野田佳彥於專題演講時，將台海和平稱為「最有危機感的主題」，他接受中央社專訪時進一步指出，2021年美國總統拜登（Joe Biden）與時任日本首相菅義偉會面後發表日美聯合聲明，納入台海和平與穩定的重要性以及促進兩岸問題的和平解決。

他認為，日中建交以來首次將此表述放進聲明中，「這是劃時代性的舉措」；且同年G7聯合聲明也提及相同內容，日本不斷向國際社會傳遞台海和平與穩定的重要性，日本身為台灣的鄰居，用心傳遞該訊息是最為重要。

他強調，台海乃至於東亞局勢，日本都應積極讓美國、甚至國際社會了解現況，才能進而形成嚇阻力。

日本兩大黨9月舉行總裁選舉，被問及對台支持，野田佳彥指出，「這沒有執政黨和在野黨的差異」，台灣是共享民主、自由、人權和法治等基本價值的重要夥伴，避免發生危機事態也是共識，這在日本並無黨派差異，才有跨黨派議員團訪台。

日本眾議員奧野信亮去年曾在台灣表示，希望能訂定「日版台灣關係法」，作為雙邊關係的基礎；自民黨新任總裁熱門人選石破茂8月14日在台灣表示，日台之間不需要立法作為。

對此，野田佳彥指出，日本台灣交流協會和台灣日本關係協會簽署超過60項協定，成為經濟、環境、文化等領域緊密合作後盾，他了解台日關係的框架問題存在不同聲音，也有進行討論，「但我較重視實務運作」。

總統府資政謝長廷日前卸下8年的駐日代表職務，野田佳彥對謝長廷的台日關係貢獻致謝，他說，立民黨內日台友好議員連盟也在國會舉辦歡送會，相信下任代表將保持同樣信念，期盼日台保持友好關係。

台海 日本台灣交流協會 議員

延伸閱讀

力挺台灣 日本前首相野田：歡迎台灣申請加入 CPTPP

憂台海局勢 日本前首相野田：堅決反對以武力改變現狀

日本前首相野田佳彦今率團訪台 明發表專題演說

日本前首相野田佳彥訪台 21日凱達格蘭論壇演講

相關新聞

高虹安誣告判刑10月 綠批不知反省、藍力挺上訴

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理，而她與旅美教授陳時奮的博士論文誣告官司今天也宣判，...

前日相野田佳彥：台灣是重要夥伴 挺台無黨派差異

日本執政黨、自由民主黨新任總裁熱門人選石破茂14日重申對台支持。立憲民主黨最高顧問、前日相野田佳彥今天指出，台灣是共享民...

新北幼兒園餵藥案 監院通過糾正新北市政府明公開說明

在去年總統大選期間喧騰一時的新北幼兒園餵藥案，監院調查結果出爐。監委葉大華、蔡崇義、林郁容今天表示，新北市政府行政調查與...

高虹安誣告判刑10月 法官批：以司法作批評者噤聲的工具

已停職的新竹市長高虹安博士論文引誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名等，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地院認為...

蔣萬安日文秀航海王經典詞 自民黨鈴木貴子讚有魅力

台北市長蔣萬安5月出訪東京時，除拜會東京都知事小池百合子，也拜訪日本自民黨青年局。今天自民黨青年局到北市府回訪，蔣萬安致...

大孝大樓不當黨產案逆轉勝 國民黨舊中央黨部能2連勝？

行政院不當黨產委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，台北高等行政法院8月15日宣判撤銷黨產會處分，判國民黨勝訴，可上訴。這是黨產會追徵國民黨不當黨產「四大案」司法訴訟國民黨至今唯一的勝訴案例，而且是逆轉勝，對黨產訴訟案具指標意義，8月26日國民黨舊中央黨部案北高行也將宣判，賴政府上任後黨產司法戰是否出現不一樣的翻轉局面，受到注目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。