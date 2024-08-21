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斯洛伐克前總理：斯國曾依賴俄國便宜能源 付慘痛代價

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」上午在台北君悅酒店舉行，論壇邀請斯洛伐克前總理黑格爾（右）專題演講。記者曾學仁／攝影
「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」上午在台北君悅酒店舉行，論壇邀請斯洛伐克前總理黑格爾（右）專題演講。記者曾學仁／攝影

凱達格蘭論壇今天登場，斯洛伐克前總理黑格爾（Eduard Heger）受邀發表演講。他指出，歐洲國家在能源供應上長年依賴俄羅斯，以斯洛伐克為例，在俄烏戰爭爆發前，「基本上用價值換取便宜的石油和天然氣」，卻因此付出慘痛代價。

「凱達格蘭論壇-2024印太安全對話」今邀請斯洛伐克前總理黑格爾發表午餐演講。他除了感謝台灣對斯洛伐克安置烏克蘭難民的支援，也特別點出歐洲國家在俄烏戰爭爆發前，對俄羅斯在能源供應上的依賴程度。

他指出，儘管斯洛伐克在2006年就意識到需要建立能源供應的多元性，不能單單仰賴來自俄羅斯供應的石油和天然氣，但國家始終沒有具體作為，也沒有意識到斯洛伐克，與俄羅斯屬於不同意識形態的國家。

他表示，斯洛伐克在2021年夏季開始注意到俄國降低了對歐洲在能源上的輸出。他說明，為了因應冬季的能源消耗，歐洲各國從夏季就要開始儲存石油、天然氣，才足以應付冬季大量的能源需求。

然而，他表示，俄國在2021年調整石油、天然氣輸歐的結果，造成能源供不應求，油價、氣價大幅提高，也嚴重衝擊到電價，讓不少政府都必須透過補助來度過難關。黑格爾說，這些錢很多都被俄國賺去挹注後來在2022年爆發的俄烏戰爭。

黑格爾表示，各國雖然對此感到無奈，卻無可避免，因為大家都太過於依賴俄國，也無法在短期內找到替代的能源供應，甚至很多國家要到2026年才能做到不再依賴俄國。他強調，面對能源價格一飛沖天，「這正是我們為了自己的疏忽所要做出的代價。」

俄烏戰爭 俄羅斯 斯洛伐克

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