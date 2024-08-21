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日退將：日應推動與美台安全合作 形成三角框架

中央社／ 台北21日電

台海安全是地緣政治焦點，前日本海上自衛隊幕僚長武居智久今天表示，日本與台灣在安全議題是「同屬一艘船」，日本必須推進與美台安全合作，形成一種三角框架的合作關係，三角關係除了資訊共享外，也能針對防衛合作進行協調。

外交部與遠景基金會今天在台北君悅酒店舉辦第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」，上午進行台海安全（台海、南海及東海之灰色地帶衝突）論壇，由遠景基金會執行長賴怡忠主持，邀請美、澳、日、印度等國專家與談。

曾任美國國務院亞太副助卿的歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）表示，過去10年間中國在區域擴張，發生在南海、台海與東海的諸多灰色地帶衝突事件，促使區域國家重塑與美國的關係，以及區域國家內的安全合作，例如日本、南韓與菲律賓之間的防衛合作，但當中國與東南亞國家的經濟關係加深，也有區域國家不希望介入美中衝突。

武居智久表示，對於中國共產黨而言，領土歸屬權是無法讓步的問題，因為這直接影響到一黨專政的合法性，台灣議題是中國的核心利益，也是北京當局絕對不能妥協的問題。日本與台灣在安全議題是「同屬一艘船」的情況，但日本政府並未認知到台灣對日本的地緣政治價值，必須思考台灣若被中國併入會發生何種問題，以及美日若無法保衛台灣，東亞的局勢會如何變化。

武居智久指出，日本必須透過加強防衛能力以及和美國的軍事合作，推進美、日、台安全合作，形成一種三角框架的合作關係，也應介入美國的相關政策討論與制定，以應對2027年的局勢，而美日台三角關係除了資訊共享外，也能針對防衛合作進行協調。

澳洲雪梨大學美國研究中心外交及國防計畫主任迪恩（Peter J. Dean）表示，任何有關於台灣的危機或是衝突都會造成全球性的影響，澳洲需要重新開啟對於台灣議題的公開討論，雖然中國仍然是澳洲的重要貿易夥伴，但仍須在維持區域安全的前提下，重新調整、穩定與中國的關係。

迪恩強調，台海戰爭絕對是災難性的，因為不會有絕對的贏家，所以維持現狀比任何選項都還要優越，因此需要透過威懾與保證，來避免衝突和促使區域持續和平繁榮發展。

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