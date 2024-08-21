美民主黨綱納6項保證 莊瑞雄：台海穩定是國際共識

美國民主黨新黨綱強化應對中國脅迫，首納對台6項保證。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天受訪說，台海關係的穩定是國際共識，樂見美國主要政黨對台灣表達堅定支持。

美國民主黨近日通過2024年版黨綱，將持續強化聯盟，確保中國無法脅迫鄰國，首度放入對台6項保證，並重申美國的一中政策，以堅定維護台海和平穩定的承諾，任一方不會片面改變現狀。

針對上述議題，莊瑞雄今天在立法院受訪表示，6項保證是過去雷根政府對台灣的堅定支持，這次連民主黨將其納入黨綱，顯然是看到台海關係的穩定是國際共識。

莊瑞雄指出，樂見美國主要兩大政黨在這次總統大選中，把印太地區，尤其是台海兩岸間的和平，對台灣表達堅定支持，相信這對台灣的國際地位與印太地區安全扮演更重要角色，「我們表達歡迎」。