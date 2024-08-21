高虹安誣告判刑10月 法官批：以司法作批評者噤聲的工具

已停職的新竹市長高虹安博士論文引誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名等，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地院認為，調查證據資料、比對高的博士論文及期刊論文確有抄襲，高卻提告，依誣告罪判高有期徒刑10月。可上訴。

高虹安曾在資策會任職，2012年、2013年奉派至美國辛辛那提智能維護中心建立合作研究關係，攻讀辛辛那提大學博士，明知2018年4月27日提交的博論有抄襲，2022年7月獲民眾黨提名代表參選新竹市長，見陳時奮質疑博士論文有無抄襲，在2022年8月26日對陳提出加重誹謗告訴。

法院說，高虹安圖嚇阻各界討論、批評博士論文抄襲的問題以製造寒蟬效應，但誹謗案的偵辦陳時奮2023年4月25日獲不起訴處分確定。

合議庭表示，經比對高虹安博論與資策會期刊論文，期刊論文中文字、圖表大篇幅、幾乎所有文字一字不漏，逾越合理使用範圍，足認博論有抄襲是高親身經歷的事。

判決指出，高虹安辯稱是期刊論文的第一作者屬「自我抄襲」，但「自我抄襲」是指單純引用「自己的著作」而未引註或有引註；不過，期刊論文既為合著，就難以認定屬單純「自己的著作」。

合議庭指出，陳時奮以Facebook發文指摘高虹安與事實並無相悖，高卻提告指陳「扭曲事實經過，且其發文前未善盡查證義務，已有真實惡意至明」，有誣告直接故意。

判決說，辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長Jane Strasser博士雖於2022年8月22日的電子郵件表示「對研究生學院而言，並無關於自我抄襲的定義，因此院方無需追究。我已驗證過，確認論文沒有版權問題」不過，Jane Strasser另於2022年8月24日對高虹安的電子郵件中表示信件內容是供內部討論，足見只是Jane Strasser的個人意見。

法官認為，Jane Strasser電子郵件原僅是內部討論，高虹安既非毫無智識程度且無社會工作經驗的人，刻意不將期刊論文列入參考文獻，在此主觀認知下，高的認知是否會因此轉而認定自己的博士論文無抄襲，即有疑問。

判決指出，從高虹安增補期刊論文到博士論文參考文獻的歷程，可見她因應博士論文遭質疑有瑕疵時採「擠牙膏」式的處理模式，當被質疑抄襲時，就針對該篇期刊論文回應，並將期刊論文增補至博論的參考文獻中，足見高對博士論文的問題意圖僥倖、抱持被發現再處理的心態。

判決指出，高虹安因逢選舉，為免陳時奮指摘影響選情對陳提告，不僅虛耗偵查資源，還使陳面臨刑事追訴風險。

判決說，高虹安對陳時奮提告動機是以司法作為使批評者噤聲的工具，提告時大張旗鼓按鈴申告接受訪問，指陳時奮說詞不實，要求陳不要躲在螢幕後面，當政治目的已達，於偵查中卻默默以書狀減縮告訴範圍。

法官認為，高虹安無前科紀錄得從輕量刑，不過，她犯後不思博士論文抄襲期刊論文、另篇期刊論文情事昭然，陳時奮指摘有據，誣告故意明顯，卻一概否認犯行、飾詞狡辯，無從為量刑有利的考量。