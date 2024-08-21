蔣萬安日文秀航海王經典詞 自民黨鈴木貴子讚有魅力

台北市長蔣萬安5月出訪東京時，除拜會東京都知事小池百合子，也拜訪日本自民黨青年局。今天自民黨青年局到北市府回訪，蔣萬安致詞時，特別用日語，喊出日本漫畫航海王的經典台詞「我們是夥伴」，贏得日本貴賓的熱烈掌聲。自民黨青年局長鈴木貴子則稱讚蔣萬安，是非常有傳達能力、魅力、了不起的領導人。

蔣萬安今天上午拜會自民黨青年局訪問團一行人，蔣萬安說，今年5月他拜會日本自民黨總部，當時就有跟自民黨青年局長鈴木貴子談到，北市6月1號青年局成立之後，希望能和自民黨青年局有更多密切具體的合作，包括新創產業對接，年青朋友互訪等，都會持續推動。

蔣致詞時，也特別問台灣青年朋友，有看過日本漫畫航海王的舉手，現場相當多人舉手，蔣自己也舉手，並用日文搭配手勢喊出航海王經典台詞「我們是夥伴」，表示他自己就很喜歡航海王，台日之間不管是透過很多文化、漫畫等，大家可以更多相互認識與了解。

鈴木貴子致詞時表示，今年5月某日晚上，她在銀座街頭巧遇北市長蔣萬安，當時她還很猶豫，該不該跟蔣打招呼？當時她看到蔣萬安跟首長在銀座散步，蔣也有將拍下的影片上傳自己IG，希望自民黨青年局成員也能成為蔣萬安IG粉絲。

鈴木貴子說，政治家的責任是幫大家追求進步，政治家有時候會遇到困難政策、還有困難的政治判斷，但她看到的蔣萬安，是非常有傳達能力、有魅力、了不起的領導人，她也表達敬意，更希望北市青年局、日本自民黨青年局一起創造未來。