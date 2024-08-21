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綠控謝國樑審計部認證執行率差 批藍「想重選市長」是抹黑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市議會黨團今開記者會，批藍不斷說「民進黨市長選輸了想重選」是造謠。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市議會黨團今開記者會，批藍不斷說「民進黨市長選輸了想重選」是造謠。記者游明煌／攝影

桃園市長張善政日前到基隆挺基隆市長謝國樑反罷免，提及基北北桃共推「1200月票」是理由之一，未料引發搶功爭議。民進黨基隆市議會黨團今開記者會，批藍不斷說「民進黨市長選輸了想重選」是造謠抹黑、1200月票搶功勞，並指審計部認證謝國樑市府執行率低落，讓市民失望才是罷免真正理由。

總召張之豪說，TPASS是當初民進黨北北基桃四位市長候選人提出的政見，雖然他們四人沒有當選，但行政院仍然把政策推行出來，現在謝國樑身陷罷免案，怎麼就變成國民黨市長的功勞？

張之豪表示，國民黨四處發文宣，造謠說是「民進黨市長選輸了想重選」，根本就是汙衊的公民團體發動這場罷免的努力。

張之豪說，依據審計部審計部公布的112年度基隆市總決算審核報告，點出基市府施政效率欠佳的諸多問題，其中，列管500萬元以上施政計畫129項，逾六成未完成。基隆市執行率是全國倒數第二，輸給全國各縣市，這才是市民要罷免的理由，跟民進黨有什麼關係？

市議員張顥瀚說，首都通通勤月票是民進黨在2022年縣市首長選舉時，由北北基桃四位候選人共同提出的政見，當時國民黨還大肆批評這項政策不切實際、沒有財源，沒想到選後中央不分政黨，為了人民福祉持續推動這項政策，結果國民黨看到民眾反應十分滿意，現在不只割稻尾，還說一切都是自己的功勞。

張顥瀚批評，俗話說「樹不要皮必死無疑，人不要臉天下無敵」，國民黨為了挽救謝國樑低迷的支持、施政的無能，真的什麼話都說得出來。

議員鄭文婷說，TPASS是民進黨原汗原味的政策，現在國民黨想收割，太離譜了，謝國樑選前根本也從未把該政見列入，再清楚也不過。

施偉政痛批國民黨不只拿香跟拜，連別人的神明都要搶走，在市長選舉期間謝國樑還在媒體面前言之鑿鑿的懷疑TPASS政策，怎麼現在卻變成是國民黨的政績？

國民黨 民進黨 謝國樑

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